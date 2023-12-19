Xbox 5-го поколения вероятно выйдет в 2026-м и будет использовать архитектуры RDNA5 и ZEN5 от AMD

Поколение Xbox Series (запущенное в 2020 году) готовится к обновлению уже в 2026 году. Microsoft якобы ускоряет запуск с первоначально запланированного 2028 года до 2026 года. Так Microsoft должна ответить на запуск PlayStation 5 Pro, по слухам запланированный на 4 квартал следующего года.

Стратегии Microsoft и Sony могут перестать совпадать друг с другом. Теперь компании должны отдавать приоритет своим дорожным картам, а не тому, что предлагают поставщики кремния и интеллектуальной собственности, такие как AMD. Новые слухи предполагают, что Xbox следующего поколения будет использовать архитектуры Zen5 и RDNA5, а его запуск состоится уже в 2026 году, передает Videocardz.

Сама Microsoft подтвердила, что графическая архитектура RDNA5 действительно планируется для следующей консоли Xbox, эта информация являлась частью утечки презентации во время судебного дела против FTC. В этом документе также упоминалось, что компания обсуждает, использовать ли архитектуру ARM64 или использовать дизайн ядра на базе AMD x64 Zen6. Также говорилось, должна ли Microsoft разрабатывать собственный кремний, или лицензировать полную архитектуру графического процессора в AMD. В этом же документе были изложены планы Microsoft по интеграции NPU (Neural Processing Unit).

Слайды Xbox следующего поколения по делу FTC против Microsoft

Таким чином здається, що перенесення запуску консолі на 2026 рік призведе до використання архітектури Zen5 замість Zen6, але це дасть змогу Microsoft випустити продукт наступного покоління в PlayStation 6.