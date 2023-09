Microsoft планирует новое поколение Xbox в 2028 году – и снова рассматривает гибридную модель

Судебное разбирательство между Microsoft и Федеральной торговой комиссией (FTC) продолжает раскрывать интересные факты о планах компании из Редмонда. Мы уже знаем, что долгожданная игра The Elder Scrolls VI выйдет не раньше 2026 года на ПК и Xbox ─ то есть через 15 лет после предыдущей части. Кроме того, появилась информация о планах Microsoft относительно выпуска игровой консоли Xbox следующего поколения.

Судя по всему, потребителям следует ожидать появления следующей версии Xbox не ранее 2028 года. Это не точные сроки, а скорее внутренний ориентир компании. Об этой дате стало известно из стенограммы внутреннего заседания руководителей Microsoft, которое проходило в мае 2022 года. На этой встрече генеральный директор Сатья Наделла говорит о «плане на 2028 год» и спрашивает собравшихся, стоит ли этот план того, чтобы придерживаться единой основной целевой платформы для разработчиков. Стенограмму обнародовали в рамках судебного разбирательства FTC против Microsoft.

Следует отметить, что эти планы еще могут измениться, тем не менее, сейчас они служат определенным ориентиром. Если Microsoft действительно намерена выпустить игровую консоль следующего поколения лишь в 2028 году, это сделает цикл консоли нынешнего поколения одним из самых продолжительных.

Еще одно интересное высказывание о консолях Xbox следующего поколения сделал корпоративный вице-президент Microsoft Кевин Гэммилл. Как следует из стенограммы встречи, компания намерена «быть еще более гибкой в будущем с поколением 10, но также предоставить создателям возможность воспользоваться уникальными аппаратными возможностями». Это может говорить, что Microsoft может выпустить больше версий Xbox или сделать различия между версиями более существенными.

Interesting titbit from Microsoft’s FTC emails. In April 2022 they forecast Series S/X sales split to be 65/35, in actuality Series S made up 75% of sales! 😳 This may have been fueled by SX shortages, but shows Series S will stay key focus irrespective of hardware discrepancies. pic.twitter.com/5NiaKRRFe3

— NIB (@nib95_) September 18, 2023