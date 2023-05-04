Xbox Games Showcase, Starfield Direct и PC Gaming Show — 11 июня пройдут сразу три крупные игровые презентации

Корпорация Microsoft объявила, что следующая презентация Xbox Games Showcase начнется 11 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Киевскому времени). После этого сразу последует мероприятие Starfield Direct – «глубокое погружение в долгожданную научно-фантастическую RPG Bethesda Game Studios».

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Отметим, Microsoft и Bethesda ранее решили исключить Starfield из прямой трансляции Developer Direct, проходившей 6 января. Тогда компании заявили, что хотят провести отдельное мероприятие, «чтобы посвятить должное количество времени глубокому погружению» в игру.

Microsoft заявила, что трансляция «пригласит вас в Bethesda Game Studios, чтобы узнать гораздо больше о Starfield, с множеством нового игрового процесса, интервью с разработчиками и закулисной инсайдерской информацией».

Трансляцию можно будет смотреть на следующих ресурсах:

Microsoft также подтвердила, что последующая трансляция Xbox Games Showcase Extended будет запущена 13 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Киевскому времени). В этом году геймерам будут доступны онлайн и личные мероприятия FanFest. На сайте xbox.com опубликованы подробные сведения о грядущих мероприятиях, включая ссылки на регистрацию.

И ещё на 11 июня запланировано мероприятие PC Gaming Show, на котором Шон «Day9» Плотт вернется в качестве ведущего презентации. PC Gaming Show последует за Starfield Direct, но точное время начала будет объявлено в ближайшее время.

Источник: pcgamer