Xbox-геймеры пробуют больше тайтлов, но играют меньше владельцев PlayStation и ПК

Игроки на Xbox оказались более заинтересованными в новых играх, чем пользователи PlayStation или Steam. Хотя проводят в них меньше времени.

В отчете Ampere Games Analytics проанализировали поведение геймеров за небольшой промежуток времени — за август 2025 года. Аналитики подсчитали, что Xbox-геймеры в среднем играли в 5,7 различных игр в месяц. Тогда как на других платформах цифры были меньше: Steam — в 4,5, а владельцы PlayStation — только в 3,7 игры. То есть на 38% меньше, чем на консоли Microsoft.

Ampere объясняет более высокие показатели так называемым «сильным фактором высокого потребления игр» благодаря подписчикам Game Pass. Хотя каталог имеет примерно в половину игр меньше PS Plus Premium — более 500 против почти 1000 — именно Xbox-пользователи активнее пробуют новые тайтлы.

Вместе с тем подписчики Game Pass гораздо активнее в различных играх, чем пользователи PS Plus. Они в среднем играют на две игры больше ежемесячно. Так же Steam имеет более низкий показатель — в среднем на одну игру меньше, чем на Xbox. Причина такого очень проста — деньги. Как известно, молодое поколение часто не может позволить себе большие проекты, поэтому Game Pass выглядит более привлекательным, когда не заставляет покупать каждый тайтл отдельно.

Поэтому Xbox-геймеры они запускают больше игр, но вот времени там проводят меньше. В августе средний показатель составил 7,7 часа, тогда как на PlayStation играли 12,7 часа, а на Steam — 11,9. И причина довольно проста и логична: подписчики сервиса могут позволить себе не так придирчиво выбирать новую игру. Тогда как постоянно тратить средства в Steam или на PS совсем не выгодно. Мы же не все стремимся повторить опыт китайского геймера, который приобрел 40 000 игр?

Ampere заключает: игроки Xbox обычно уделяют меньше времени отдельным тайтлам. Но они получают опыт с большим количеством игр, «к которым они никогда бы не имели доступа при других обстоятельствах». Microsoft пользуется этим, поэтому в приложении Xbox для ПК появился Steam и другие магазины. Хотя бизнес-модель Game Pass критикуют разработчики — пользователи в ней заинтересованы больше.

Источник:Ampere Games Analytics