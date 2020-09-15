Xbox Series X и Series S — точные габариты, масса и комплектация новых консолей Microsoft

Компания Microsoft завела на сайте Xbox отдельные странички с детальным описанием всех возможностей и технических характеристик следующего поколения консолей — Xbox Series S и Xbox Series X. Кроме ранее известных данных, там можно найти новые подробности о точных габаритах, массе и комплектации.

Базовая комплектация Xbox Series X и Series S:

консоль;

беспроводной контроллер;

кабель HDMI.

Габариты и масса Xbox Series X

Габариты и масса Xbox Series S

Кроме того, таблица с характеристиками подтверждает, что обе консоли оснащаются беспроводным адаптером Wi-Fi 5 (802.11ac dual band), тогда как PS5, если верить утечкам, будет поддерживать актуальный стандарт Wi-Fi 6.

Xbox Series S и Xbox Series X поступят в продажу одновременно — 10 ноября. Предзаказы откроют с 22 сентября. Стоимость Xbox Series S в Европе составит €299, а Xbox Series X — €499. Украинских цен по-прежнему нет.

В заключение — сводная таблица со сравнением характеристик Xbox Series S, Xbox Series X и PS5.