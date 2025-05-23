Xbox выпустила лимитированные контроллеры The Witcher к 10-летию игры — цена стартует от $80

CD Projekt Red продолжает праздновать 10-летие выхода The Witcher 3: Wild Hunt новыми лимитированными Xbox-контроллерами.

Специальное издание Witcher Special Edition уже доступно для покупки эксклюзивно в официальном магазине Xbox. Контроллеры получили узнаваемый стиль игры и две версии на выбор — стандартную и премиальную Elite Series 2. И цена доходит до почти $200.

Стандартное издание Witcher Special Edition обойдется в $80. Это классический беспроводной контроллер Xbox в строгой черно-серой гамме с красными акцентами. В центре — культовый медальон Геральта с ярко-красными глазами. Геймпад украшает фирменный шрифт из игр серии, а отдельного внимания заслуживают триггеры: они разного цвета, как стальной и серебряный мечи ведьмака. В оформлении полно великодок, так что есть чем любоваться на паузе.

А вот второй вариант для тех, кто хочет больше — Witcher Special Edition Elite Series 2 Core за $170. Дизайн тот же, а вот начинка посерьёзнее: резиновое покрытие, более короткие триггеры, настраиваемые стики, сменные части, внутренний аккумулятор и до 40 часов игры без зарядки.

Оба контроллера доступны только в магазине Xbox. Если вспомнить, как быстро раскупили лимитированные выпуски Starfield, Redfall или Doom, то и эти разгребут очень быстро. Doom-версия, например, до сих пор есть в отдельных магазинах, но основной тираж давно разлетелся.

На этом сюрпризы не заканчиваются: на всю серию The Witcher продолжаются скидки до -90% (до 25 мая). А тем временем CDPR сосредоточена на The Witcher 4, в которой сюжет будет вращаться вокруг Цири.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Game Spot