XDA Developers: 7-дюймовый фаблет Xiaomi Mi Max 3 получит процессор Snapdragon 660, беспроводную зарядку и сканер радужки глаза

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Ресурс XDA Developers получил в свое распоряжение прошивку неанонсированного смартфона Xiaomi Mi Max 3, проанализировал ее и выяснил немало интересных деталей о новинке.

В качестве аппаратной платформы производитель выбрал Qualcomm Snapdragon 660, однако не исключено и появление более бюджетного варианта с чипом Qualcomm Snapdragon 630. Отметим, что предыдущие модели Mi Max в различных модификациях также использовали процессоры от Qualcomm – Snapdragon 625, Snapdragon 650 и Snapdragon 652. Данных по поводу экрана в прошивке нет, но судя по более ранним утечкам, новинка может получить солидный по размерам 7-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9.

Первое поколение фаблета Xiaomi Mi Max оснащалось аккумулятором на 4850 мАч, второе поколение Mi Max 2 получило солидную прибавку до емкости 5300 мАч, а по данным исследователей Mi Max 3 получит еще более солидную батарею на 5500 мАч. При этом в файлах прошивки обнаружились интерфейсные сообщения и даже изображения смартфона, свидетельствующие о поддержке беспроводной зарядки.

Отметим, что Xiaomi присоединилась к организации Wireless Power Consortium еще в прошлом году, так что эксперты ожидают появления смартфонов бренда с беспроводной зарядкой уже в текущем году. Скорее всего первыми моделями с такой функциональностью станут Xiaomi Mi 7 и Xiaomi Mi Max 3.

В качестве основной камеры будет использоваться двойной модуль на основе популярного сенсора Sony IMX363 или же Samsung S5K217+S5K5E8. На фронтальной панели смартфона разместится не только селфи-камера Samsung S6K4H7, но и сканер радужной оболочки глаза OmniVision OV2281.

Анализ XDA Developers указывает на то, что смартфон получит сканер отпечатков на задней панели, поддержку двух SIM-карт и карты памяти microSD, IR-модуль, LED-индикатор уведомлений, но скорее всего обойдется без NFC.

Тестовая прошивка основана на Android 8.1 “Oreo”, однако коммерческая версия смартфона вполне может получить из коробки более стабильный вариант MUI 9 на основе Android 7.0 “Nougat”, который впоследствии будет обновлен до следующей версии. Официальная дата анонса пока неизвестна, но если ориентироваться на сроки премьеры предшественников, то Xiaomi Mi Max 3 должны представить в мае 2018 года.

Источник: XDA Developers