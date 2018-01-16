Смартфону Xiaomi Mi Max 3 приписывают огромный экран диагональю семь дюймов и соотношением сторон 18:9

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В смартфоне Xiaomi Mi Max 2 производитель увеличил емкостью батареи, но размер и разрешения экрана трогать не стал, но в грядущем обновлении Mi Max 3, похоже, главные перемены будут именно по части дисплей. По крайней мере, на это указывают инсайдерские сведения из китайской соцсети Weibo.

Согласно этим данным, в новом поколении экран этой модели будет достигать по диагонали целых 7 дюймов. Если быть точным, то его размер будет равен 6,99 дюйма. При этом соотношение сторон будет как большинства анонсированных за последнее время моделей – 18:9 или около того. Отметим, что Xiaomi присоединилась к другим производителям, выпустившим полноэкранные модели относительно недавно с выпуском Redmi 5 и Redmi 5 Plus в прошлом месяце. Но уже сейчас понятно, что подобный дизайн будет преобладать в этом году среди всех производителей.

Среди других спецификаций упоминается 12-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры. Кстати, основная камера должна быть сдвоенной.

Младшая версия получит 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, старшая – 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. По поводу однокристальной системы пока единого мнения нет, одни указывают Snapdragon 635, другие – Snapdragon 660.

Емкость аккумулятора должна возрасти с нынешних 5300 мА•ч до 5500 мА•ч. Также упоминается поддержке технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и возможность заряжать от смартфона другие устройства.

Вчера стало известно, что Xiaomi уже принялась за разработку новой версии пользовательского интерфейса MIUI с акцентом на ИИ, но Xiaomi Mi Max 3 из коробки будет работать под управлением нынешней MIUI 9.

Предполагается, что Xiaomi Mi Max 3 выйдет в июне и будет стоить около $265 за младшую версию.

Источник: gizmochina