Xiaomi 14 Ultra с четырьмя 50-Мп камерами продается в Украине по цене 60 тыс грн — первую неделю действует скидка 5 тыс. грн

В украинской продаже появился флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Эта модель получила огромный фотомодуль с четырьмя камерами Leica и оптикой Leica Summilux.
Смартфон Xiaomi 14 Ultra оснащен AMOLED дисплеем диагональю 6,73 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей и плотностью 522 ppi. Экран закруглен со всех сторон и защищен стеклом Xiaomi Shield Glass. Он поддерживает частоту обновления изображения до 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость до 3000 нит. Устройство имеет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.
На задней панели смартфона расположился большой круглый блок камер. Все они имеют 50-мегапиксельные сенсоры. Главный модуль имеет 1-дюймовую матрицу Sony LYT-900 и бесступенчатую переменную диафрагму с диапазоном от f/1.63 до f/4.0. Пользователям также доступны телефото модуль с 3,2-кратным оптическим зумом, перископический телефото модуль с 5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный модуль с углом обзора 122 градуса. Камера способна записывать видео 8К UHD (7680×4320 пикселей). Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный сенсор.
Емкость батареи Xiaomi 14 Ultra составляет 5000 мА-ч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью на 80 Вт. В устройстве также предлагаются инфракрасный излучатель и защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Аппарат имеет размеры 161,4×75,3×9,2 мм и вес 219,8 г. Новинка работает под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS на базе Android 14.
Рекомендованная цена Xiaomi 14 Ultra составляет 59 999 грн. До 15 апреля новинку можно заказать по специальной цене 54 999 гривен.