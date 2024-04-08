Xiaomi 14 Ultra с четырьмя 50-Мп камерами продается в Украине по цене 60 тыс грн — первую неделю действует скидка 5 тыс. грн

В украинской продаже появился флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra. Эта модель получила огромный фотомодуль с четырьмя камерами Leica и оптикой Leica Summilux.

Смартфон Xiaomi 14 Ultra оснащен AMOLED дисплеем диагональю 6,73 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей и плотностью 522 ppi. Экран закруглен со всех сторон и защищен стеклом Xiaomi Shield Glass. Он поддерживает частоту обновления изображения до 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость до 3000 нит. Устройство имеет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

На задней панели смартфона расположился большой круглый блок камер. Все они имеют 50-мегапиксельные сенсоры. Главный модуль имеет 1-дюймовую матрицу Sony LYT-900 и бесступенчатую переменную диафрагму с диапазоном от f/1.63 до f/4.0. Пользователям также доступны телефото модуль с 3,2-кратным оптическим зумом, перископический телефото модуль с 5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный модуль с углом обзора 122 градуса. Камера способна записывать видео 8К UHD (7680×4320 пикселей). Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный сенсор.

Емкость батареи Xiaomi 14 Ultra составляет 5000 мА-ч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью на 80 Вт. В устройстве также предлагаются инфракрасный излучатель и защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Аппарат имеет размеры 161,4×75,3×9,2 мм и вес 219,8 г. Новинка работает под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS на базе Android 14.

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Рекомендованная цена Xiaomi 14 Ultra составляет 59 999 грн. До 15 апреля новинку можно заказать по специальной цене 54 999 гривен.