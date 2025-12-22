Новости Устройства 22.12.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Ultra: первые фото без чехла, модуль и программа камеры, релиз уже на этой неделе

Xiaomi 17 Ultra: перші фото без чохла, модуль та програма камери, реліз вже цього тижня

Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra выйдет через несколько дней. Его фотографии и другие данные активно просачивались в интернет в последние выходные, многие из них — от самой компании.

Последние фото, опубликованные в социальной сети Weibo и в китайской прессе, раскрывают преемственность дизайна. Вице-президент и директор по маркетингу Xiaomi Group Сюй Фэй также поделилась видео с со смартфоном в руках в своем профиле в Toutiao. Смартфон в белом цвете, который она держит в руках, достаточно хорошо можно рассмотреть с нескольких ракурсов. Детали блока камер не так заметны, но подтверждают предыдущие изображения. Логотип Leica расположен посередине круглого островка.

Как подтверждает finance.sina.com.cn, Xiaomi 17 Ultra будет оснащен тремя камерами сзади, основная использует OmniVision OV50X, новый флагманский сенсор китайского производства, размером 1 дюйм и с технологией LOFIC третьего поколения. Также оснащен совершенно новым 200 МП перископическим телеобъективом Leica, модуль которого на 35% больше, чем в Xiaomi 15 Ultra и получил оптическую сертификацию Leica APO. Это первый продукт компании, созданный по новой «стратегической модели совместного творчества», заключенной между Xiaomi и Leica.

По неофициальным данным, Xiaomi 17 Ultra получит полностью плоский дисплей с закругленными углами. Также в X появилось фото коробки аппарата, но с закрытыми деталями изображения и скриншоты программы камеры. На изображениях, кроме обычных положений масштабирования 0,6x, 1x и 2x, также видно диапазон 3-4,3-кратного увеличения, который, вероятно, охватывает фокусные расстояния от 70 мм до 100 мм, а за ним можно увидеть опцию 8,6x масштабирования.

Источник упоминает «непрерывный оптический зум Leica 200 МП» и «высокое оптическое качество», диафрагму от F/2.2 при 70 мм до F/2.9 при зуме 100 мм, и оба варианта являются незначительным снижением по сравнению с предшественником. Однако 1/1.4″ сенсор ISOCELL HPE является существенным обновлением по сравнению с 1/2.51″ IMX858. Notebookcheck суммирует, что производитель предлагает не больший диапазон масштабирования, чем у Xiaomi 15 Ultra, но зум более высокого качества. Xiaomi также показаны фото перископического модуля флагмана по сравнению со значительно меньшим модулем предшественника и первое официальное фото со смартфона.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь ранее подтвердил, что телефон будет дороже предшественника. В своем сообщении 18 декабря в Weibo Xiaomi фактически подтвердила презентацию смартфона «на следующей неделе», хотя обычно Ultra выходят в феврале. Источники указывают на 25 декабря.

