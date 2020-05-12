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Oppo рассказала, насколько сильно сверхбыстрая зарядка вредит аккумулятору смартфона

Oppo рассказала, насколько сильно сверхбыстрая зарядка вредит аккумулятору смартфона

Oppo рассказала, насколько сильно сверхбыстрая зарядка вредит аккумулятору смартфона


Смартфоны Oppo выгодно выделяются на фоне телефонов других производителей поддержкой сверхбыстрой зарядки. Например, одна из последних моделей бренда — Oppo Ace 2 — поддерживает проводную зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор (4000 мА·ч) всего за полчаса. В то же время современные аккумуляторы весьма чувствительны к токам заряда и разряда — именно поэтому после достижения примерно 75-80% заряда большинство смартфонов заряжаются до полной емкости на малых мощностях. Но точные данные о негативном воздействии быстрой зарядки на срок службы аккумулятора встречаются крайне редко.

Обозреватель AnandTech на днях рассказал в своем твиттере, что 40-ваттная быстрая зарядка сокращает емкость аккумулятора со 100% до 70% примерно за столько же циклов, за сколько 15-ваттная уменьшает этот показатель до 90%. Эти данные официально подтвердили и в самой компании Oppo. К слову, львиная доля смартфонов OPPO среднего класса и премиум-класса поддерживают быструю проводную зарядку мощностью от 30 до 65 Вт.

Увы, точное количество циклов не указывает, но здесь явно речь о весьма продолжительном использовании (предположительно, 1,5-2 года).

Этот пример отлично иллюстрирует негативную сторону сверхбыстрой проводной зарядки в современных смартфонах, подтверждая, что большая мощность зарядки — не всегда лучше. Особенно в тех ситуациях, когда, покупая новое устройство, рассчитываешь проходить с ними минимум два-три года. Еще это объясняет, почему лидеры рынка Apple и Samsung не внедрили сверхбыструю зарядку в своих флагманах. В актуальных смартфонах iPhone пиковая мощность зарядки ограничена 18 Вт, тогда как флагманские модели Samsung поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и только некоторые предлагают до 45 Вт, причем такая мощность доступна только первые 10-15 минут при зарядке полностью разряженного в ноль аккумулятора.

Источник: Twitter

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