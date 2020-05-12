Oppo рассказала, насколько сильно сверхбыстрая зарядка вредит аккумулятору смартфона





Смартфоны Oppo выгодно выделяются на фоне телефонов других производителей поддержкой сверхбыстрой зарядки. Например, одна из последних моделей бренда — Oppo Ace 2 — поддерживает проводную зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор (4000 мА·ч) всего за полчаса. В то же время современные аккумуляторы весьма чувствительны к токам заряда и разряда — именно поэтому после достижения примерно 75-80% заряда большинство смартфонов заряжаются до полной емкости на малых мощностях. Но точные данные о негативном воздействии быстрой зарядки на срок службы аккумулятора встречаются крайне редко.

Обозреватель AnandTech на днях рассказал в своем твиттере, что 40-ваттная быстрая зарядка сокращает емкость аккумулятора со 100% до 70% примерно за столько же циклов, за сколько 15-ваттная уменьшает этот показатель до 90%. Эти данные официально подтвердили и в самой компании Oppo. К слову, львиная доля смартфонов OPPO среднего класса и премиум-класса поддерживают быструю проводную зарядку мощностью от 30 до 65 Вт.

Увы, точное количество циклов не указывает, но здесь явно речь о весьма продолжительном использовании (предположительно, 1,5-2 года).

Этот пример отлично иллюстрирует негативную сторону сверхбыстрой проводной зарядки в современных смартфонах, подтверждая, что большая мощность зарядки — не всегда лучше. Особенно в тех ситуациях, когда, покупая новое устройство, рассчитываешь проходить с ними минимум два-три года. Еще это объясняет, почему лидеры рынка Apple и Samsung не внедрили сверхбыструю зарядку в своих флагманах. В актуальных смартфонах iPhone пиковая мощность зарядки ограничена 18 Вт, тогда как флагманские модели Samsung поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и только некоторые предлагают до 45 Вт, причем такая мощность доступна только первые 10-15 минут при зарядке полностью разряженного в ноль аккумулятора.

Источник: Twitter