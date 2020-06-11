Xiaomi анонсировала ультрабуки Mi NoteBook 14 с процессорами Intel 10-го поколения и ценой от $550

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Компания Xiaomi выпустила свои первые ультрабуки Mi NoteBook 14 и Mi NoteBook 14 Horizon Edition. Данные новинки являются сравнительно компактными и лёгкими. Они изготовлены в корпусе из алюминиево-магниевого сплава.

Оба ноутбука оснащены 14-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD и стандартным соотношением сторон 16:9. Версия NoteBook 14 Horizon Edition может похвастаться более тонкими рамками по бокам и над дисплеем, их толщина составляет всего 3 мм. Благодаря этому соотношение размеров экрана к размерам корпуса достигает 91%. Небольшие рамки дисплея не оставили места для установки веб-камеры, потому Xiaomi комплектует все устройства NoteBook 14 внешней веб-камерой Mi Webcam HD.

Стандартная модель Xiaomi Mi NoteBook 14 содержит процессор Intel 10-го поколения – чип Core i5-10210U. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с интегрированным в процессор графическим ядром Intel UHD 620 или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250. Версия Mi NoteBook 14 Horizon Edition предлагает более производительный процессор Core i7-10510U, дополненный видеокартой NVIDIA GeForce MX350. Все модели включают 8 ГБ оперативной памяти, а ёмкость встроенного твердотельного SATA накопителя может составлять 256 или 512 ГБ. При этом для топовой модели Mi NoteBook 14 Horizon Edition доступна опция установки более производительного NVMe накопителя.

Новинки комплектуются батареей ёмкостью 46 Втч, которая обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 65 Вт, оно способно восполнить 50% ёмкости батареи всего за 30 минут. Ноутбуки оснащены двумя портами USB 3.1, одним портом USB 2.0, одним портом Type-C, видео выходом HDMI, стерео динамиками и звуковым разъёмом для подключения наушников. Модель Xiaomi Mi NoteBook 14 имеет массу 1,5 кг, а версия Mi NoteBook 14 Horizon Edition благодаря меньшим рамкам дисплея уменьшенным размерам корпуса весит 1,35 кг. Устройства работают под управлением Windows 10 Home и предлагают один месяц бесплатной подписки на сервис Office 365. Среди дополнительных программных функций упоминаются Mi Blaze Unlock (позволяет разблокировать ноутбук с помощью фитнес-трекера Mi Band) и Mi Smart Share (позволяет быстро обмениваться файлами со смартфонами Xiaomi).

Новые ноутбуки Xiaomi поступят в продажу с 17 июня. Базовая версия Xiaomi Mi NoteBook 14 оценивается в $553, версия с накопителем ёмкостью 512 ГБ – $593, а с дополнительной дискретной видеокартой GeForce MX 250 – $633. Цена модели Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition стартует с отметки $725 за конфигурацию с процессором Core i5, а модификация с чипом Core i7 – $791.

Источник: gsmarena