Xiaomi Mi 11 Ultra получит кастомный процессор и инновационный аккумулятор с анодом из диоксида кремния





Новый день, и новый тизер следующей презентации смартфонов Xiaomi, которая пройдет в понедельник, 29 марта — он раскрывает парочку ключевых особенностей модели Xiaomi Mi 11 Ultra.

Во-первых, аппаратным базисом Xiaomi Mi 11 Ultra станет некий процессор собственной разработки. В 2017 году Xiaomi разработала процессор Surge S1, но дальнейшего развития линейка не получила. В 2020 году глава Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что компания планирует вернуться к выпуску собственных процессоров Surge в будущем. Будет этот процессор называться Surge S2 или как-то иначе, не суть важно. Интересно другое — насколько эффективно он сможет конкурировать с SoC Samsung Exynos и Qualcomm Snapdragon. Пока об этом подробностей нет.

Что забавно, тогда же глава Xiaomi говорил, что от линейки Mi MIX компания тоже не отказывается. И, как мы знаем, новую модель Mi MIX с гибким экраном и «жидкой линзой» покажут вместе с Xiaomi Mi 11 Pro, Ultra и Lite на мероприятии 29 марта.

Во-вторых, Xiaomi Mi 11 Ultra получит аккумулятор нового типа — с анодом из диоксида кремния (Si-O2). В аккумуляторах современных смартфонов анод сделан из графита. Новая технология позволит уменьшить размеры батареи, не жертвуя энергоемкостью, и обеспечит поддержку сверхбыстрой зарядки (до этого мы видели модели с 120-ваттной зарядкой). Такие аккумуляторы уже используются в автомобильной промышленности. В теории можно получить десятикратный прирост емкости при тех же размерах по сравнению с элементами с графитовым анодом.