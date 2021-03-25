Новый Xiaomi Mi MIX представят 29 марта — он получит сгибаемый экран и объектив с переменным фокусным расстоянием

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В очередном тизере гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь подтвердил, что инновационная серия Mi MIX, в рамках которой компания, традиционно, экспериментирует с необычными форм-факторами и решениями, вернется на грядущей крупной презентации 29 марта — Xiaomi Mi MIX 4 (предположительное название) сопроводит флагманы Xiaomi Mi 11 Pro, Ultra и Lite, а также другие новинки.

Xiaomi не спешит раскрывать все подробности. С другой стороны, недавние утечки практически не оставляют сомнений в том, что это и есть тот самый первый складной смартфон Xiaomi со сгибающимся внутрь экраном, ранее фигурировавший под названием Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max.

В отдельном посте в Weibo глава Xiaomi назвал другую ключевую особенность продолжателя серии Xiaomi Mi MIX — в конфигурацию камеры войдет гибридный объектив с переменным фокусным расстоянием. Глава Xiaomi назвал его «жидкой линзой», которая одновременно и макро, и телевик. Он также рассказал, что технология — «бионическая». Этот объектив работает по тому же принципу, что и человеческий глаз. Между двумя пленочными мембранами, выступающими альтернативой привычным жестким линзам, находится специальная жидкость. Такая конструкция оптической системы позволяет регулировать кривизны и обеспечивает нужный оптический эффект.

Первая модель Mi MIX вышла в 2016 году и, по сути, положила начало тренду на тонкие рамки вокруг экрана. Спустя год Xiaomi выпустила второе поколение Xiaomi Mi Mix 2 в схожем дизайне, но с более узкой рамкой под дисплеем, за которой последовала улучшенная версия Xiaomi Mi Mix 2s со сдвоенной основной камерой с технологией Dual Pixel. В 2018 году вышла модель Mi MIX 3, выполненная в необычном форм-факторе слайдера, и с тех пор серия не обновлялась.

Представленный в конце 2019 года инновационный смартфон Mi MIX Alpha с «обернутым» вокруг корпуса экраном почти за 3000 долларов Xiaomi в итоге отказалась выпускать в серию.

Летом 2020 года глава Xiaomi подтвердил, что разработка новых смартфонов Mi MIX приостановлена и серия вернется, когда придет время. Видимо, момент настал.

По слухам, Xiaomi Mi MIX 4 получит основной 8.03″ дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц или 120 Гц, внешний экран диагональю 6.38″ и сенсор Sony IMX700 в оснвоной камере.