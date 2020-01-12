Xiaomi официально анонсировала оболочку MIUI 12





Сравнительно недавно компания Xiaomi представила новую версию своей оболочки для ОС Android – MIUI 11. И вот, всего несколько месяцев спустя, состоялся анонс ещё более новой версии фирменного интерфейса MIUI 12.

Учитывая уже официальный анонс, можно ожидать, что в скором времени пользователям станет доступна первая бета-версия MIUI 12. К сожалению, публикация в социальной сети Weibo не содержит каких-либо подробных сведений о новой версии оболочки. Говорится лишь о том, что «MIUI 12 официально отпущена в плавание». Можно лишь предполагать, что новая оболочка будет основана на Android 10. Кроме того, учитывая фокус на продуктивность в MIUI 11, следующая версия, вероятно, сосредоточится на общем пользовательском интерфейсе.

Также можно надеяться, что раз уж компания официально начала говорить о MIUI 12, то уже в ближайшие дни могут появиться и новые подробности о следующей версии оболочки.

Источник: droidshout