Xiaomi представила 6 новых мониторов: от $70 и топовая игровая модель Mini LED G Pro 27Qi на 27 дюймов

Xiaomi Japan расширила линейку мониторов и представила сразу шесть новых моделей. Линейка четко разделяется на три игровые и три стандартные модели.


Флагманом геймерской серии стал Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Этот монитор имеет 27-дюймовую панель WQHD с подсветкой Mini LED и 1152 зонами локального затемнения. Производитель заявляет частоту обновления изображения до 180 Гц и пиковую яркость 2000 нит в HDR.

Вторая игровая новинка — Curved Gaming Monitor G34WQi 2026. Это 34-дюймовый изогнутый ультраширокий монитор формата 21:9 с разрешением 3440×1440 и частотой обновления до 180 Гц. Третья модель — Gaming Monitor G27Qi 2026. Она предлагает диагональ 27 дюймов, разрешение WQHD и частоту до 200 Гц.

В стандартной линейке Xiaomi предлагает 2K Monitor A27Qi 2026. Это 27-дюймовый монитор с разрешением WQHD и частотой обновления до 120 Гц. Это универсальный вариант для работы и мультимедиа с повышенной плавностью интерфейса. Monitor A27i 2026 тоже имеет диагональ 27 дюймов. В этом случае предлагается меньшее разрешение 1080p, но более высокая частота обновления до 144 Гц. Еще есть более компактная модель Monitor A24i 2026. Новинка предлагает 24-дюймовый дисплей с тем же разрешением 1080p и частотой до 144 Гц. Для офиса или учебы 144 Гц на Full HD — приятный бонус, который ранее ассоциировался преимущественно с геймингом.


Xiaomi Japan уже запустила продажи этих новинок — через фирменные Xiaomi Store и онлайн-каналы. Для отдельных версий действуют «ранние» цены до 9 марта 2026 года, что заметно снижает порог входа. Цены в Японии стартуют с 11 980 иен за A24i 2026, а до 9 марта действует цена 10 980 иен (примерно $71 или €60 по текущему среднему курсу). G Pro 27Qi 2026 оценили в 59 980 иен, но до 9 марта его можно приобрести за 44 980 иен (около $290 или €246). G34WQi 2026 стоит 44 980 иен, с «ранней» ценой 39 980 иен (около $255 или €217). G27Qi 2026 — 32 980 иен, а по акции — 25 980 иен (около $166 или €141).

Xiaomi Redmi G27Q 2026: игровой монитор с 2K, 200 Гц и HDR400 всего за $112

Источник: videocardz

