Xiaomi, Vivo и Oppo представили новую систему беспроводной передачи файлов на базе Bluetooth и Wi-Fi P2P

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В августе 2019 года китайские производители смартфонов Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о создании альянса, задавшись целью разработать новую технологию беспроводной передачи файлов. И вот сегодня состоялся официальный анонс совместной разработки большой тройки китайских производителей смартфонов. Технология получила название Peer-to-Peer Transmission Alliance и позволит владельцам устройств этих брендов обмениваться файлами в одно касание.

Передача будет работать для файлов разных типов (документы, фото, видео, аудио) и форматов без необходимости использования сторонних приложений или сетевых подключений. Говоря конкретнее, представленная технология использует Bluetooth для быстрого сопряжения и Wi-Fi P2P (Peer to Peer) для передачи данных. Средняя скорость передачи заявлена равной 20 МБ/с. Кроме того, Wi-Fi P2P не прерывает текущее Wi-Fi-соединение, позволяя пользователям оставаться в сети во время передачи файла.

Поддержка Peer-to-Peer Transmission начнет появляться на смартфонах Xiaomi, Vivo и Oppo на различных рынках с февраля 2020 года.