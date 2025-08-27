Xiaomi YU7 выжимает Tesla Model Y из Китая: поставки за два месяца, очередь на год, но страхователи уже отчитываются

Tesla Model Y длительное время удерживала лидерство среди электромобилей. Это не только самый популярный электрокар, но и автомобиль, который на время стал бестселлером среди всех моделей авто глобально. Но теперь его позиции оказались под серьезным давлением. В Китае на продажи Model Y ощутимо повлиял выход Xiaomi YU7.

Компания Xiaomi сразу четко дала понять, что YU7 создавался как конкурент Tesla Model Y. Во время презентации в начале года китайский производитель сравнивал практически каждую характеристику и цену с мировым бестселлером Tesla. И это было закономерно, ведь по большинству параметров YU7 выглядит очень выгодно на фоне обновленной версии Model Y.

Xiaomi объявила амбициозную цель — превзойти Model Y по продажам. Старт оказался чрезвычайно удачным: за считанные минуты после презентации компания собрала более 200 тыс. предварительных заказов.

Несмотря на то, что поставки YU7 стартовали всего два месяца назад, влияние новой модели уже ощутимо. Данные по страховым регистрациям показывают, что в последние три месяца YU7 активно вытесняет Model Y на китайском рынке. Об этом сообщает ThinkerCar.

Объем предварительных заказов YU7 буквально «встряхнул» весь сегмент компактных электрических SUV в Китае. Впоследствии ажиотаж немного спал, когда стало понятно, что новые клиенты смогут получить авто не раньше следующего года. При этом Xiaomi еще нужно нарастить производство, чтобы удовлетворить этот интерес. Но теперь, когда поставки вышли на уровень более 3 тыс. авто в неделю, темпы Tesla снижаются и остаются далекими от прежних пиковых показателей.

Аналитики уже сравнивают ситуацию с тем, как первая модель Xiaomi — седан SU7 — повлияла на Tesla Model 3. В течение года SU7 стабильно опережал Model 3 по объемам продаж. В начале этого месяца у Tesla появилась надежда на восстановление позиций, но ситуация быстро вернулась к привычному сценарию.

Согласно регистрационной статистике, продажи Tesla в Китае с начала года упали на 6%.

Источник: electrek