«Я только что нашел ChatGPT в Spotify?» – пользователи заметили тестирование генерации плейлиста с помощью ИИ

Spotify подтвердил ограниченное тестирование функции генерации плейлиста с помощью искусственного интеллекта по обычному LLM текстовому запросу.

«Мы регулярно проводим тестирования. Некоторые из них в конечном счете прокладывают путь для более широкого использования, а другие служат лишь как важный опыт. На данный момент нам больше нечем поделиться».

Новую функцию продемонстрировал в TikTok пользователь @robdad_: «Я только что случайно нашел ChatGPT в Spotify?» Согласно скриншотам, доступ к функции списков воспроизведения искусственного интеллекта осуществляется на вкладке Библиотека в приложении Spotify через кнопку плюс (+) в верхнем правом углу экрана – ее название будет в меню.

В описании сказано: «Превратите свои идеи в списки воспроизведения с помощью искусственного интеллекта» и указывается, что возможность доступна только на английском языке.

После выбора опции открывается экран, на котором можно ввести запрос в окно чата или просмотреть список ранее предложенных запросов. Видео продемонстрировало такие быстрые варианты, как сосредоточиться на работе с инструментальной электроникой, заполнить тишину фоновой музыкой кафе, наслаждаться веселыми, оптимистичными и позитивными песнями и исследовать жанр.

Никаких подробностей относительно аудитории, продолжительности тестирования и даты внедрения функции не опубликовано.

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Источник TechCrunch