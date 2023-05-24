«Идол» получил рекордно низкие оценки на Rotten Tomatoes – провокационную драму Сэма Левинсона рекомендуют к просмотру всего 17% критиков

Новый драматический сериал HBO «Идол» дебютировал на Каннском кинофестивале с двумя эпизодами, и, похоже, откровенные сцены с Лили Роуз-Депп не впечатлили критиков Rotten Tomatoes.

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Несмотря на то, что зрители в Каннах встретили сериал 5-минутными овациями, иностранные профильные издания не очень хорошо оценили новую работу создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Еще вчера на Rotten Tomatoes рейтинг сериала составлял всего 9% на основе 11 рецензий, что давало ему звание «оригинального шоу HBO с самым низким рейтингом».

Сейчас на сайте добавился еще один отзыв, и рейтинг «Идола» вырос до 17% – хотя это вряд ли улучшает ситуацию. Вот несколько наиболее показательных цитат из рецензий:

Showbiz 411: «Идол» мрачный, отвратительный и вульгарный. Он переполнен бессмысленными переработанными идеями и порнографией, которая должна быть на HBO Cinemax, а не на самом HBO, который, как мы знаем, любит награды Эмми».

«Идол» мрачный, отвратительный и вульгарный. Он переполнен бессмысленными переработанными идеями и порнографией, которая должна быть на HBO Cinemax, а не на самом HBO, который, как мы знаем, любит награды Эмми». Rolling Stone: «Омерзительный и грубый сериал. Ощущается более долгим и худшим, чем вы могли ожидать».

«Омерзительный и грубый сериал. Ощущается более долгим и худшим, чем вы могли ожидать». London Evening Standard: «‎Мы понимаем, что в «Идоле» нет сексуальности, несмотря на всю красоту Депп. Это больше похоже на порнографию с пытками».

«‎Мы понимаем, что в «Идоле» нет сексуальности, несмотря на всю красоту Депп. Это больше похоже на порнографию с пытками». Variety: «Сценарий, кажется, рассчитан на то, чтобы обмануть зрителей, заставив их подумать, что они наблюдают за тем, как работает Голливуд, в то время как многое из этого всего сводится к бессмысленным клише».

«Сценарий, кажется, рассчитан на то, чтобы обмануть зрителей, заставив их подумать, что они наблюдают за тем, как работает Голливуд, в то время как многое из этого всего сводится к бессмысленным клише». The Daily Telegraph: «Даже музыка ужасная».

Сюжет сериала «Идол» рассказывает историю молодой поп-звезды Джоселин (Лили-Роуз Депп), публичный нервный срыв которой приводит к отмене концертного тура. Певица, находящаяся в нестабильном психическом состоянии, знакомится с владельцем одного из ночных клубов Лос-Анджелеса Тедросом (The Weeknd) и завязывает с ним профессиональные, любовные и несколько абъюзивные отношения. Кадры из трейлера и использование песни «Gimme More» свидетельствуют, что «Идол» мог черпать вдохновение с моментов жизни и карьеры Бритни Спирс.

В актерский состав также вошли Джейн Адамс, Хэнк Азария, Элай Рот, Сюзанна Сон, Трой Сиван, Дэн Леви, Рэйчел Сеннотт и другие. Сценарист сериала – Джо Эпштейн, а к команде исполнительных продюсеров во главе с Левинсоном присоединились сам The Weeknd, Эшли Левинсон, Кевин Турен, Аарон Л. Гилберт и Ла Мар Тейлор. Мэри Лоуз, участвовавшая в создании сериала «Наследники» — соавтор и сопродюсер шоу.

«Идол» выйдет на HBO в воскресенье, 4 июня.