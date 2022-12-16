Игра «Человек-паук 2» выйдет в 2023 году – приключение Питера Паркера и Майлза Моралеса будет эксклюзивом PlayStation 5

Игра «Человек-паук 2» от студии Insomniac Games официально выйдет на PlayStation 5 осенью 2023 года, сообщила Sony. Более конкретные сроки неизвестны, но озвученное окно выхода означает, что в следующем году геймеров ждет еще одна крупная игра, которую многие ждут.

Sony поделилась кратким и расплывчатым синопсисом сюжета игры:

«После событий Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales дуэт пауков Питера Паркера и Майлза Моралеса возвращается в следующей главе серии Marvel’s Spider-Man. Многое еще предстоит рассказать об игре, но даже несмотря на успех двух последних игр, нас ждет фантастическое новое оригинальное приключение Человека-паука».

В прошлом году Sony представила краткий тизер-трейлер, в котором говорилось, что в роли антагониста в игре выступит Веном.

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Предыдущие игры, «Человек-паук» и «Человек-паук: Майлз Моралес» были выпущены для PS4, PS5 и ПК – «Человек-паук 2» будет запущен исключительно на PS5. Однако, учитывая недавний всплеск продаж Sony на ПК, компания наверняка рано или поздно выпустит версию для компьютеров.

Источник: PlayStation.Blog