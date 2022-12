Игра The Callisto Protocol появится в украинском PS Store к 9 декабря

В конце прошлой недели состоялся релиз игры The Callisto Protocol. Это проект в жанре survival horror, разработанный под руководством Глена Скофилда, создавшего в своё время серию игр Dead Space.

The Callisto Protocol рассказывает о том, как главный герой по имени Джейкоб Ли пытается пережить ужасы второго по величине спутника Юпитера и его загадочной тюрьмы. Осложняет выживание таинственная инфекция, которая приводит к мутации людей в монстров под названием биофаги. В попытках спастись Джейкоб выясняет, откуда появилась инфекция, а также узнаёт о научной программе по форсированию человеческой эволюции.

Игра The Callisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. На момент выхода украинские игроки могли купить игру в Steam по цене 799 грн, но она отсутствовала в украинском PS Store, что вызывало вопросы к издателю. Теперь стало известно, что вскоре The Callisto Protocol появится и на этой площадке.

It will be available on PS4 and PS5 in Ukraine by 9-Dec.

