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Игра Vampire Survivors бесплатно вышла на iOS и Android

Игра Vampire Survivors бесплатно вышла на iOS и Android

Несмотря на то, что игра Vampire Survivors  получила только одну номинацию на The Game Awards, по мнению авторов ресурса Engadget, она является настоящим претендентом на звание игры года. Она появилась в раннем доступе Steam год назад, а недавно вышла на Xbox. А теперь состоялся достаточно неожиданный релиз Vampire Survivors на iOS и Android.

В отличие от множества клонов, появившихся в Apple App Store и Google Play Store в течение года, это оригинальный проект от разработчика Poncle. Более того, мобильные версии бесплатны, в то время как цена Vampire Survivors в Steam составляет $5. Судя по времени появления, можно предположить, что анонс мобильной версии планировалось сделать в рамках The Game Awards. Возможно, скоро появятся новости о версиях для PlayStation и Nintendo Switch.

Vampire Survivors – это ролевая игра, в которой предстоит управлять одним из нескольких персонажей, отличающихся начальным оружием. Основная задача заключается в выживании и уничтожении волн врагов — летучих мышей, скелетов, мумий и других монстров. При уничтожении врагов часто из них выпадают самоцветы, которые увеличивают уровень персонажа. С достижением нового уровня игроку предоставляется выбор улучшений, например дополнительное оружие и повышенная живучесть. Также на картах можно собирать монеты, за которые открываются новые персонажи и улучшаются их основные характеристики в магазине. Игра заканчивается, когда здоровье персонажа снижается до нуля. Раунд считается успешно пройденным, если игрок продержался 30 минут.

Добавим, на 15 декабря запланирован выход дополнения Legacy of Moonspell. На платформах Steam и Xbox его цена составит $2. Не исключено, что оно также появится на iOS и Android.

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Источник: Engadget


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