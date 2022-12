Продолжение Death Stranding и Hades, новые «Звёздные войны» и DLC Cyberpunk 2077: главные анонсы и трейлеры The Game Awards 2022

В ночь на 9 декабря прошла церемония вручения премии The Game Awards 2022. Традиционно, к этому мероприятию разработчики и издатели подготовили большое количество трейлеров и анонсов новых проектов. Остановимся коротко на самых интересных из них.

Final Fantasy XVI

Новый трейлер Final Fantasy XVI изобилует битвами и жестокостью. Просмотреть его можно на YouTube. Игра выйдет на PS5 22 июня 2023 года.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

FromSoftware анонсировала игру Armored Core VI: Fires of Rubicon, которая выйдет на PlayStation, Xbox и ПК в следующем году. Более точная дата пока не называется.

Super Mario Bros. Movie

Nintendo и Illumination показали короткий трейлер мультипликационного фильма Super Mario Bros. Movie.

Mushroom Kingdom’s top tour guide gives Mario an exclusive look at the big city. #SuperMarioMovie pic.twitter.com/JsQgZ3aWSW — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) December 9, 2022

Horizon: Forbidden West

Sony анонсировала выход первого дополнения к игре Horizon: Forbidden West под названием Burning Shores, которое позволит исследовать новые места. Дополнение должно выйти на PS5 в апреле следующего года.

Cyberpunk 2077

Разработчики показали трейлер грядущего первого расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Оно выйдет в следующем году.

Diablo IV

Новый трейлер Diablo IV имеет ограничения по возрасту, и смотреть его придётся на YouTube. Сама игра получила официальную дату выхода – 6 июня 2023 года.

Tekken 8

Разработчики показали геймплейный трейлер файтинга Tekken 8. В новой части игроков ожидает продолжение глобального сюжета. Игра выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Baldur’s Gate 3

Larian Studios показала трейлер игры Baldur’s Gate 3 и рассказала, что проект выйдет в августе 2023 года.

Blue Protocol

Amazon объединила усилия с Bandai Namco, чтобы создать игру Blue Protocol. Это MMO с визуальными эффектами в стиле аниме и геймплеем в стиле экшн-RPG, который немного напоминает популярную Genshin Impact. Игра выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК во второй половине 2023 года, а закрытая бета-версия на ПК ожидается в начале следующего года.

Dune: Awakening

Funcom показала трейлер Dune: Awakening – MMO на выживание в культовой научно-фантастической вселенной.

Star Wars Jedi: Survivor

EA показала новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor, который позволяет взглянуть на игровой процесс. Также у игры теперь есть официальная дата выхода — 17 марта 2023 года.

Death Stranding 2

Режиссёр Death Stranding Хидео Кодзима показал трейлер своей новой игры, на которую он намекал на протяжении некоторого времени. Это сиквел Death Stranding, сейчас он известен как Death Stranding 2, но это всего лишь рабочее название.

Hades II

Разработчик Supergiant Games представил Hades II, хотя подробностей о новом проекте пока нет. Но, как и предшественница, сначала игра выйдет в раннем доступе.

Suicide Squad

Новый трейлер Suicide Squad демонстрирует, что покойный Кевин Конрой сыграл Бэтмена в последний раз.

Street Fighter 6

Новый трейлер Street Fighter 6 позволяет взглянуть на ряд различных персонажей в действии. Игра выйдет 2 июня 2023 года.

Judas

Студия Ghost Story Games, возглавляемая бывшим творческим руководителем BioShock Кеном Левином, продемонстрировала свою первую игру Иуды. Этот однопользовательский шутер выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Among Us

Игра Among Us уже 9 декабря получит обновление с режимом пряток, который называется hide n seek.

Dead Cells

Очень похожая на Castlevania игра Dead Cells получила кроссовер с… Castlevania. Грядущее расширение под названием Return to Castlevania должно выйти в начале следующего года.

Returnal и The Last of Us

Игры Returnal и The Last of Us выйдут на ПК. В случае Returnal дата выхода значится «скоро», а для The Last Of Us Part I названа конкретная дата – 3 марта 2023 года.

Hellboy: Web of Wyrd

В разработке находится новая игра Hellboy: Web of Wyrd. У игры пока нет даты выхода, хотя известно, что она появится на нескольких платформах: Steam, Switch, PlayStation и Xbox.

Earthblade

Команда, создавшая классическую инди-игру Celeste, занялась разработкой нового проекта под названием Earthblade. Игра должна выйти в 2024 году.