Игровой ноутбук Alienware 16 Aurora: досадная незадокументированная неожиданность, отличающая от более дорогого 16X

Dell в своих официальных характеристиках прямо не указывает этого, но на младшей модели Alienware 16 Aurora эффект шлейфов и размазывания изображения проявляется значительно сильнее. Такая разница заметна из-за более медленных показателей быстродействия дисплея — перехода между черным и белым и между оттенками серого.

Модель Alienware 16 Aurora позиционируется как более доступная версия модели среднего уровня Alienware 16X Aurora. Вместе с очевидным снижением производительности из-за использования более доступных компонентов, версия Aurora также получила и упрощенный дисплей:

более низкая нативная частота обновления;

менее яркая подсветка;

более узкий цветовой охват;

отсутствие поддержки Nvidia G-Sync (об этом Dell четко указывает на страницах продукта).

Впрочем, производитель не упоминает, что визуальные артефакты вроде шлейфов здесь также более ощутимы.

Тесты времени отклика дисплеев

Осциллографические графики подтверждают разницу между обеими моделями. У 16X Aurora время отклика составляет:

переход «черный-белый» — 4,6 мс;

переход «серый-серый» (rising) — 1,8 мс.

Зато у 16 Aurora результаты гораздо хуже:

переход «черный-белый» — 14 мс;

переход «серый-серый» — 23 мс.

Для сравнения, большинство игровых мониторов декларируют скорость отклика 5 мс и меньше, поэтому более слабый дисплей 16 Aurora создает значительно более заметные шлейфы во время игры.

Впечатления от игр

Субъективно, геймплей на Alienware 16 Aurora остается достаточно плавным благодаря частоте обновления 120 Гц. Это хорошо ощущается, если выставить низкие графические настройки, которые позволяют ноутбуку держать стабильную частоту кадров. Однако дополнительное размазывание становится заметным невооруженным глазом, особенно в динамичных шутерах с резкими поворотами камеры, вроде Overwatch 2.

Для целевой аудитории, которой в основном являются казуальные игроки, эта проблема не будет критичной, ведь размазывание не мешает восприятию игры настолько, чтобы отвлекать. И все же качество пользовательского опыта ощутимо снижается.

Источник: notebookcheck