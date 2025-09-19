Игровую Windows 11 с Asus ROG Xbox Ally перенесли на другие портативные консоли

Ранее в этом году Microsoft и Asus анонсировали ROG Xbox Ally — обновленную версию первой портативной игровой консоли ROG Ally, теперь с брендированием Xbox. Вместе с новым названием устройство получило и обновленные характеристики, но самое важное — партнерство с Xbox оказалось не формальным, а действительно глубоко интегрированным. Основная идея — наконец-то «починить» Windows на портативных консолях. ROG Xbox Ally должна была загружаться сразу в полноэкранное приложение Xbox, минуя традиционный интерфейс Windows 11. Эта функция изначально позиционировалась как эксклюзив для Ally, но на практике произошло не так.

Том Уоррен из The Verge сообщил, что полноэкранный Xbox-режим для ROG Xbox Ally слился в открытый доступ, и теперь его можно установить на любой портативный ПК с Windows. Собственно ROG Xbox Ally выходит только в следующем месяце, поэтому другие пользователи получили доступ к новой функции раньше самого устройства. На Reddit уже есть подробная инструкция по установке, и процесс довольно прост для тех, кто знаком с Windows. Режим работает на оригинальной Ally, Lenovo Legion Go и других портативных ПК.

Единственное требование — наличие обновление Windows 11 25H2, доступного участникам программы Windows Insider (в канале Release Preview). Если переключатель «Enter full-screen experience on start up» не появляется сразу, достаточно внести изменения в реестр и перезапустить систему. После этого устройство загружается прямо в новый режим Xbox, где все игры собраны в одном месте — независимо от того, из Steam, Epic Games или Battle.net.

Эта функция основана на Windows 11, но работает без лишних процессов, которые обычно нагружают систему. Это дает прирост производительности и экономию оперативной памяти. Тест Windows Central на оригинальной ROG Ally показал прирост частоты кадров с 29 FPS до 38 FPS в Shadow of the Tomb Raider и дополнительный час автономной работы. Главная причина — отключение ненужных фоновых процессов и программ автозагрузки, а не изменения ядра ОС.

В таком режиме изменились жесты: свайп слева открывает Xbox Game Bar, а свайп снизу — новый Task View, что удобнее для переключения между играми и приложениями с помощью геймпада. Все запускается в полноэкранном режиме, мультизадачность с двумя окнами не предусмотрена, но переключение между процессами стало быстрым и плавным. При этом пользователь не привязан к новому интерфейсу — всегда можно выйти на стандартный рабочий стол через Alt-Tab. Но для этого Microsoft советует использовать мышку и клавиатуру, ведь этот режим не оптимизирован под геймпады.

Но на данный момент есть определенные недостатки. Слабое место — сон. Режим сна на таких устройствах и раньше работал нестабильно, и новый интерфейс этого пока не исправил.

В целом Microsoft демонстрирует серьезное отношение к геймингу на Windows-устройствах. Xbox Ally и будущий Xbox Ally X станут первыми моделями, которые получат этот режим «из коробки», а распространение на другие портативные ПК запланировано в течение 2026 года.

