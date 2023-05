Twitter приобрел стартап по поиску персонала – это первая крупная сделка компании под руководством Илона Маска

Стартап из Сан-Франциско под названием Laskie был основан в 2021 году и занимался подбором персонала. В настоящее время на сайте опубликовано сообщение о том, что компания прекратила предоставление услуг.

Как сообщают источники Bloomberg, соглашение с Twitter было частично покрыто акциями и частично наличными средствами. Говорят, что она исчисляется «десятками миллионов долларов», но точное число не называется.

Компания Laskie занималась поиском работников и привлекла от группы инвесторов во главе с Bloomberg Beta и Peak State Ventures в декабре 2021 года $6 млн. Основатель и генеральный директор стартапа Крис Бакке известен своими едкими комментариями и шутками о технологической индустрии в Twitter, где имеет около 144 000 подписчиков, среди которых есть и сам Илон Маск.

Это первое крупное приобретение Twitter под руководством Маска. Миллиардер завладел компанией в октябре прошлого года, заплатив за нее колоссальные $44 млрд. Большинство его инициатив на должности касались в основном массовых увольнений и введения противоречивой системы верификации, которая повлекла за собой наплыв фейков и ботов, а также оттолкнула рекламодателей с платформы.

Недавно стало известно, что вообще-то Twitter, как компании уже не существует – ее переименовали в X Corp. Название подтверждает предыдущие заявления Маска о создании суперприложения X, похожего на популярный в Азии WeChat. Внедрение зашифрованного обмена сообщений в Twitter на прошлой неделе, похоже, было первым шагом к этому. Маск также обещал в скором времени добавить частные голосовые и видеозвонки. Приобретение Laskie также явилось первой транзакцией, которая поможет реализовать стремление миллиардера превратить Twitter в новую соцсеть X.

Миллиардер также готов осуществить свое обещание уйти с должности CEO Twitter. «Достаточно глупым» преемником, которого так долго искал Маск, оказалась Лина Яккарино, которая до этого занимала должность директора медиакомпании NBCUniversal. Сам Илон останется в компании как технический и исполнительный директор.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023