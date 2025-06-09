Илон Маск поделился изображениями Grok — они оказались работами фотографа

Неделю назад Илон Маск репостнул Эрика Джанга из xAI, который якобы выложил изображения, созданные Grok, которые оказались измененными работами Чарльза Брукса.

Плагиат становится заметным сразу после открытия сайт Брукса. Интерьеры, которые на самом деле представляют собой внутреннее пространство музыкальных инструментов, однозначно узнаваемы. По сравнению с изображениями Маска, в них не хватает людей, поскольку никаких людей внутри скрипки или фортепиано фотохудожник не предполагал. Люди, вероятно, могли быть добавлены с помощью Grok, но оригинальное авторство не указано — изображения обозначены и подписаны дополнительно Маском как сгенерированные: «Генерируйте изображения с Grok», — пишет миллиардер.

Чарльз Брукс — бывший австралийский концертный виолончелист, ставший фотографом. Он наиболее известен своими фото внутреннего строения музыкальных инструментов. Используя эндоскопы и методы работы с ними собственной разработки, он проникает внутрь и превращает полученные фото в художественные работы.

Художник рассказал сайту 404 Media, что не часто бывает в социальной сети X. Он узнал о посте Маска от постороннего лица.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Кто-то другой сообщил мне, что Маск опубликовал в Твиттере мои фотографии и назвал их [созданными] искусственным интеллектом. Сначала возникает какая-то ярость. Ты думаешь: «Эй, он использует мои фотографии для продвижения своей системы». Скоро все становится непонятным. Эти фотографии были отредактированы кем-то другим […] он взял мои фотографии откуда-то еще […] и пропустил их через Grok — и это для меня главное — он отредактировал крошечный процент из них, а затем опубликовал их со словами: «Посмотрите на этих крошечных людей внутри инструментов». И в этом посте он не упомянул моего имени».

Обеспокоенность Брукса несложно понять: он зарабатывает тем, что продает принты, постеры и календари со своими работами. Художник не возражает, когда другие демонстрируют его работы, но настаивает, чтобы его обозначали как автора.

«Я хочу, чтобы моими изображениями делились. Это важно для меня, потому что именно так люди узнают о моей работе. Но их нужно распространять под моим именем. Это самое важное», — говорит он.

Автор даже не злится на Джанга — хоть это и не очень корректно, он все же указал его в комментарии к своему посту. Но когда Маск делает репост — его имя вообще исчезает, видно только водяной знак Grok.

«А то, как [Маск] это формулирует, создает впечатление, что все изображение создано искусственным интеллектом, а не только 8-10% […], и все говорят: «О, посмотрите, какой замечательный этот искусственный интеллект, разве он не делает удивительные вещи?». И он получает отличную рекламу для своего бизнеса, а я теряюсь».

Позже Брукс опубликовал видео по поводу инцидента в Reddit. В нем он говорит: «Я не злюсь на искусственный интеллект в целом. Я злюсь на тех людей, которые разбрасываются этими вещами без осторожности». Также он не против использования ИИ в искусстве как такового.

Илон Маск не впервые занимается фальсификациями собственных достижений или достижений его компаний. Он громко опозорился хвастовством об успехах в Path of Exile 2 — на самом деле за него играли другие. Демонстрации человекоподобных роботов Tesla Optimus были на самом деле сделаны с помощью людей-операторов. Общеизвестно реальное состояние авто Cybertruck по сравнению с обещаниями Маска. Миллиардер часто упоминает правду и свободу слова, но существует мнение, что люди много говорят именно о том, чего им не хватает.