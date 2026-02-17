tradfi
"Зеленый фильтр" в Fallout 3 появился не по плану: разработчик-дальтоник его не замечал

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Соавтор серии Тим Кейн из-за своего дальтонизма случайно узнал о «зеленом фильтре» в Fallout 3. Для разработчика одна из самых обсуждаемых визуальных черт постапокалиптического Вашингтона не была частью плана.


По воспоминаниям разработчиков, босс Bethesda Тодд Говард настаивал на конкретном оттенке и постоянно проверял его во время разработки. Руководитель художественного оформления Иштван Пели вспоминал, что любое изменение цвета завершалось фразой: «Вы же изменили зеленый». Продюсер Крейг Лафферти говорил, что команда «потеряла счет» сколько раз переделывала палитру, чтобы сохранить именно тот тон.

При этом ветеран серии Тим Кейн долго вообще не знал о существовании этого фильтра. В интервью Game Informer он рассказал, что впервые увидел игру еще до релиза — на показе для разработчиков перед E3 2008. Тогда он больше всего обратил внимание детализацию столицы США, так как он вырос рядом с Вашингтоном.

«Я вырос недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, и когда Тодд пригласил меня посмотреть Fallout 3 на E3 2008, я был поражен. Я подумал: «Это похоже на станцию метро! А там Монумент Вашингтона!» — вспоминает Кейн.

Fallout 3

А вот относительно зеленого тона, он лишь сказал: «Я дальтоник, поэтому вся эта история с зеленым оттенком просто не касалась меня». Даже если бы Кейн обратил на него внимание и отрицал, вряд ли это что-то изменило бы. Дело в том, что Говард очень хотел сохранить эту визуальную идею. В конце концов этот оттенок стал одной из главных визуальных «визитных карточек» игры, но в то же время причиной споров среди фанатов. Поклонники годами обсуждали, не переборщила ли Bethesda с радиоактивной палитрой.

Тем временем слухи об обновленной версии игры продолжают появляться. По данным СМИ, ремастер Fallout 3 готовится к релизу и студия стремится сделать его на уровне The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Релиз ожидают не раньше 2027 года. Утечки об этом проекте появляются еще с 2023 года после документов, связанных со сделкой Microsoft и Bethesda.


Фанаты надеялись на внезапный анонс во время финала 2-го сезона сериала Fallout в феврале, однако этого не произошло. Инсайдеры также утверждают, что параллельно может разрабатываться римейк Fallout: New Vegas, хотя официально его не подтверждали.

Юний Тодд Говард вкрав диск у брата, щоб пограти в першу Fallout 

Источник: Games Radar

