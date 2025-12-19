Тодд Говард объявил новый канон: "Fallout 5 будет существовать в мире событий сериала "Фалаут"

Сейчас продолжается выпуск эпизодов второго сезона сериала «Фалаут». Фанаты могут быть согласны не со всем, но официально это канон — так сказал Тодд Говард. События Fallout 5 будут происходить именно в этом мире.

Как дошли до такой жизни? Сейчас продолжается серия интервью и выступлений в рамках маркетинга сериала. Тодд Говард дает много комментариев журналистам и выдает связанные детали малыми порциями. В частности, он рассказал о личной роли исполнительного продюсера Джонатана Нолана. Экранизация Fallout могла состояться гораздо раньше, но Говард не хотел, чтобы обычные «режиссеры видеоигр» все испортили. Но вот на горизонте появился соавтор сценариев «Мира Дикого Запада», «Интерстеллар» и «Темного рыцаря». «Оказалось, что он был большим поклонником Fallout», — сказал Тодд Говард в интервью BBC.

«Короче говоря, да. Fallout 5 будет существовать в мире, где происходили или происходят истории и события шоу», — говорит глава Bethesda.

Говард отметил, что они стали «очень близкими друзьями», работая над сериалом. Во время съемочного процесса «все участники делились мнением о том, как они хотят трактовать его соответствие». Именно этот процесс привел к раннему решению, что телесериал станет каноном во вселенной Fallout.

Ветеран Bethesda Эмиль Паглиаруло говорит: «Все, что происходит в сериале, происходило в играх или будет происходить в играх». Он вспоминает «ночные текстовые сообщения с вопросами, канонично ли что-то канонично», которые предшествовали съемкам. «Это всегда была длинная переписка. Это действительно весело».

Тодд Говард замечает, что все еще относительно немного людей играют в игры, и это мешает более широкому раскрытию мира Fallout. Он назвал людей, которые опасаются игр, «запуганными», и призывает все же попробовать: «Я думаю, что это действительно важно, потому что теперь они являются равноправными фанатами мира».

