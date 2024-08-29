Новости Игры 29.08.2024 в 15:30 comment views icon

Инсайдер показал дизайн PS5 Pro — в изображении, нарисованном от руки

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Инсайдер billbil-kun, известный рядом подтвержденных утечек, поделился изображением будущей PS5 Pro — он нарисовал его вручную с розничной коробки, фото которой не мог опубликовать, чтобы не нарушать авторское право.

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Інсайдер показав дизайн PS5 Pro — щоправда, намальований від руки

Том Уоррен из The Verge пишет, что опубликованное изображение несколько напоминает PS5 Slim (несколько «утолщенную версию») и, похоже, не имеет дисковода — однако в продаже уже есть съемные для PS5, поэтому Sony могла отказаться от него сознательно, в пользу более низкой цены.

По предварительным слухам, анонс PS5 Pro состоится уже в следующем месяце (billbil-kun также подтвердил дату в своем отчете), а цена консоли будет достигать $600-$700.

Также консоли приписывают GPU с архитектурой AMD RDNA3, прирост производительности на 60% и масштабирование 4К 30 к/с.

Sony PlayStation 5 Pro выйдет очень скоро и будет стоить до $700 — у некоторых уже есть комплект разработчика

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