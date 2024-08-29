Инсайдер показал дизайн PS5 Pro — в изображении, нарисованном от руки

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Инсайдер billbil-kun, известный рядом подтвержденных утечек, поделился изображением будущей PS5 Pro — он нарисовал его вручную с розничной коробки, фото которой не мог опубликовать, чтобы не нарушать авторское право.

Том Уоррен из The Verge пишет, что опубликованное изображение несколько напоминает PS5 Slim (несколько «утолщенную версию») и, похоже, не имеет дисковода — однако в продаже уже есть съемные для PS5, поэтому Sony могла отказаться от него сознательно, в пользу более низкой цены.

По предварительным слухам, анонс PS5 Pro состоится уже в следующем месяце (billbil-kun также подтвердил дату в своем отчете), а цена консоли будет достигать $600-$700.

Также консоли приписывают GPU с архитектурой AMD RDNA3, прирост производительности на 60% и масштабирование 4К 30 к/с.

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Раздел Игры выходит при поддержке ?

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