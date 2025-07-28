Китайская оптимизация: игра Wuchang скрыто масштабирует изображение даже в режиме без масштабирования

Соулслайк Wuchang: Fallen Feathers провалился при запуске из-за низкой производительности на старте и многочисленных жалоб игроков. «Исправление» возмущает еще больше.

Несмотря на положительные отзывы о самой игре, ее плохая оптимизация разозлила игроков и уже успела «поджарить» по крайней мере одну видеокарту. В ответ на негативную реакцию издатель 505 Games выпустил серию патчей, направленных на улучшение производительности. Но, кажется, во время оптимизации компания перешла грань обмана.

Популярный аналитик аппаратного обеспечения Дэниел Оуэн протестировал производительность игры и сравнил стартовую сборку с последним патчем 1.4. Он обнаружил, что внутреннее разрешение рендеринга теперь ниже родного, даже когда ползунок масштабирования разрешения установлен на 100%.

Очевидно, игра со 100% масштабированием разрешения должна выводить кадры с тем же разрешением, которое установлено для дисплея, не полагаясь на такие средства масштабирования, как DLSS или FSR. Масштабирование должно работать только тогда, когда вычисляемое разрешение снижается для повышения производительности. В случае Wuchang игра использует скрытое масштабирование, ложно сообщая об исходном разрешении.

В тесте Оуэн сравнил версии игры на видеокарте RTX 3060 с настройками Ultra 1440p. Это важно, поскольку именно низкопроизводительные видеокарты лучше всего демонстрируют это несоответствие. В начальной версии с настройками 100% Wuchang демонстрировала базовых 29 FPS. Масштабирование до 67%, 59% и 50% постепенно увеличивало производительность до 45, 50 и 58 FPS.

С патчем 1.4 результаты кажутся довольно подозрительными. Со 100% производительность внезапно «магически» подскочила с 29 до 37 FPS. Увеличение производительности на 28% — слишком для быстрого патча оптимизации. При масштабировании 67%, 59% и 50% прирост производительности составил незначительные 2-3 FPS — «нативный» режим 100% больше не является по-настоящему нативным.

Поведение с DLSS и FSR подтвердило подозрения Оуэна. В начальной версии DLSS со 100% (DLAA, или сглаживание с нативным разрешением) обеспечивал 28 FPS с предполагаемым улучшением, когда разрешение снижалось. Но в патче 1.4 DLSS со 100% внезапно достиг показателей режима качества DLSS из оригинальной сборки (около 45 FPS), хотя меню все еще отображало разрешение 100% и сообщало, что DLAA активен.

Более того, FSR демонстрировал такое же поведение. При 100% FPS после патча он сообщал о 39 FPS по сравнению с 28 FPS при запуске. Однако, опять же, производительность с масштабированием 67%, 59% и 50% улучшилась лишь незначительно, что указывает на скрытое ограничение разрешения на начальном уровне, примерно на 80-85% — когда игроки считают, что они используют оригинальную немасштабированную графику.

Исследователь нашел в примечаниях к патчу 1.3 расплывчатую строку о «корректировке ограничений разрешения суперсемплинга на выбранных моделях графических процессоров». Возможно, эти слова указывают именно на попытку скрыть масштабирование. Подобные выходки кажутся прямым введением в заблуждение, поскольку игроки рассчитывают на нативное разрешение, когда его выбрали — масштабирование всегда ухудшает качество, даже когда это едва заметно. 505 Games пока никак не отреагировала на расследование.

Источник: Tom’s Hardware