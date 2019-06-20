YouTube и Universal взялись за ремастеринг культовых клипов, к 2020 году будет восстановлено около 1000 старых музыкальных видео

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Самый популярный в мире сервис потоковой трансляции видео YouTube и крупнейший музыкальный лейбл Universal Music Group (UMG) объявили о партнерстве, целью которого является обновление культовых музыкальных клипов, выпущенных несколько десятилетий назад. Под обновлением подразумевается улучшение качества видео, а именно — повышение разрешения до современного Full HD и аудио. Всего в рамках проекта планируется выполнить ремастеринг примерно для 1000 клипов.

К настоящему моменту совместными усилиями сотрудников YouTube и Universal уже отреставрированы около 100 клипов. Оставшиеся будут обновлены до конца 2020 года. В YouTube отмечают, что обновленные ролики будут добавляться в библиотеку сервиса каждую неделю.

Новые версии клипов замещают собой старые в сервисах YouTube и YouTube Music. При этом они сохраняют прежние адреса URL и все остальные данные — о количестве просмотров, лайков и т.д.

Все обновленные клипы собраны по тегу #Remastered, а в их описании перво-наперво указано “Remastered in HD!”, так что проблем с их поиском и распознаванием возникнуть не должно. Вот несколько примерной культовой классики с «текстурами высокого разрешения» и кристально чистым звуком.

Kiss — Forever (1990)

Lionel Richie — All Night Long (All Night) (1983)

Janet Jackson — When I Think Of You (1986)

Gwen Stefani — Hollaback Girl (2005)

Lady Gaga — Bad Romance (2009)

Это партнерство особенно радует на фоне недавнего материала The New York Times, где подробно описывается степень ущерба от масшабного пожара на студии Universal 2008 года, вследствие которого сгорели бесценные оригинальные студийные записи классических музыкальных альбомов. Остается надеяться, что сотрудничество YouTube и Universal подтолкнет и другие музыкальные лейблы загрузить обновленные версии музыкальных клипов своих артистов в максимально возможном качестве.

Источник: YouTube