YouTube Music требует денег за просмотр текстов песен: 5 бесплатно, далее — Premium

Похоже, YouTube Music начинает прятать тексты песен по платной подписке. Пользователи бесплатных аккаунтов YouTube Music все чаще сталкиваются с ограничением доступа к текстам песен — об этом сообщают многочисленные сообщения, в частности, на Reddit.





Google начала тестировать тексты как эксклюзивную функцию для Premium ещё в сентябре, однако теперь эта практика получает более широкое развертывание. По имеющейся информации, бесплатным пользователям позволять просматривать тексты только для пяти песен в месяц. Несмотря на многочисленные свидетельства в сети, Google до сих пор не подтверждает и не опровергает это официально.

«Я всегда предпочитал YouTube Music вместо Spotify, но теперь думаю о переходе. Слышал, что они тестируют это ограничение, чтобы «побудить больше людей покупать Premium». Я вообще редко что-то пишу, но эта тема меня немного зацепила. А вы что думаете?» — пишет пользователь Reddit с ником Bruhyoulikejazz.





После достижения лимита пользователи видят только первые несколько строк текста. Весь остальной текст размывается, а на экране появляется предложение «Разблокировать тексты из Premium». При открытии вкладки с текстами также отображается заметное предупреждение со счетчиком, который показывает, сколько просмотров текстов еще осталось.

«YouTube Music всегда был моей основной музыкальной платформой, но такая все более агрессивная монетизация заставляет меня тоже задуматься о переходе. Это, конечно, не трагедия, что больше нельзя просматривать тексты песен, но это бесит невероятно» — возмущается в комментариях редактор KartoffelBruder.

Такие ограничения вписываются в общую стратегию Google о постепенном переносе базовых функций YouTube и YouTube Music в Premium-сегмент. Ранее компания уже ограничивала фоновое воспроизведение, загрузку треков и видео, а также экспериментировала с более частой рекламой для бесплатных пользователей. На этом фоне тексты песен становятся еще одним инструментом давления на аудиторию, которая не платит за подписку.

«YouTube в целом начинает раздражать все больше и больше. Кажется, сейчас они отчаянно пытаются заставить людей покупать YouTube Premium. Но вместо того, чтобы рекламировать его, добавляя Premium-пользователям какие-то новые возможности, они просто забирают функции у тех, кто не платит, делая сервис все менее удобным и доступным. Это реально заставляет задуматься, насколько жадным YouTube стал в последнее время.» — добавляет KartoffelBruder.

Ожидается, что в ближайшее время Google официально подтвердит новые правила или расширит их на все регионы Если практика станет стандартом, YouTube Music рискует потерять часть бесплатной аудитории в пользу конкурентов, которые пока не вводят жестких лимитов на просмотр текстов.

Несколько дней назад Google сообщила , что имеет более 325 млн платных подписок в потребительских сервисах, с высокими темпами роста Google One и YouTube Premium. В 2025 году совокупный доход YouTube от рекламы и подписок превысил $60 млрд.

Источник: The Verge