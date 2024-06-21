YouTube на iOS будет запрашивать разрешение на отслеживание для показа более персонализированной рекламы

Начиная с iOS 14.5, Apple требовала от разработчиков приложений уведомлять пользователей о более широком отслеживании, чтобы с этим можно было согласиться или отказаться от отслеживания. В 2021 году приложения Google прекратили определенные методы отслеживания (IDFA), чтобы соответствовать требованиям и не должны показывать это уведомление. Однако вскоре YouTube начнет спрашивать пользователей iOS, хотят ли они включить «более персонализированную рекламу» с помощью сообщения App Tracking Transparency (ATT).

В ближайшее время YouTube для iOS будет показывать одноразовый запрос на разрешение — разрешить YouTube отслеживать вашу активность в приложениях и на веб-сайтах других компаний? — с двумя вариантами:

Разрешить. В таком случае активность приложения будет связана со сторонними приложениями и сайтами для демонстрации персонализированной рекламы и аналитики.

Не отслеживать. В этом случае активность приложения не будет связана со сторонними приложениями и сайтами для демонстрации персонализированной рекламы и аналитики. Демонстрация рекламы в приложении будет менее персонализированной, что может привести к показу менее релевантных объявлений или более частому повторению рекламы.

Этот запрос не будет появляться у подписчиков YouTube Premium и пользователей с детскими учетными записями в YouTube.

Впоследствии пользователь сможет изменить свое разрешение через раздел настроек iOS: Settings > Privacy & Security > Tracking.

Источник: 9to5google

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