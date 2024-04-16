YouTube усиливает борьбу со сторонними приложениями, которые блокируют рекламу

YouTube продолжает борьбу с блокировкой рекламы. В июне прошлого года сервис провел небольшой эксперимент по этому поводу, затем в октябре начал полноценную атаку на блокировщиками рекламы. Теперь компания в очередной раз усиливает ограничения в этой сфере.

YouTube объявил, что начнет применять политику запрета блокировки рекламы в отношении сторонних приложений, которые нарушают Условия использования YouTube. В этом случае YouTube употребляет термин «приложения блокировки рекламы», хотя можно предположить, что сторонние проигрыватели со встроенной блокировкой рекламы также могут быть целью новых ограничений.

Приложения блокировки рекламы, такие как AdGuard, позволяют открывать YouTube в приложении, где можно просматривать видео без рекламы. Теперь это уже будет невозможно. Если вы попытаетесь использовать это обходное решение, у вас будут проблемы с буферизацией видео и вы увидите сообщение об ошибке «Этот контент недоступен в этом приложении».

YouTube подчеркивает, что его условия не позволяют сторонним приложениям отключать рекламу, «поскольку это мешает автору получить вознаграждение за просмотры, а реклама на YouTube помогает поддерживать создателей и позволяет миллиардам людей по всему миру пользоваться сервисом потоковой передачи».

В случае, если пользователям мешает реклама на YouTube, сервис предлагает платную версию YouTube Premium за 99 грн в месяц.

Источник: gsmarena