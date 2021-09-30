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YouTube объявил о расширении запрета на распространение ложной информации о вакцинах против коронавируса, и теперь будет блокировать весь контент, содержащий дезинформацию о других одобренных вакцинах.

Среди приведенных администрацией в обновленной политике примеров запрещенного на платформе контента — утверждения, что вакцина против гриппа вызывает бесплодие, а вакцина MMR, защищающая от кори, паротита и краснухи, увеличивает риск аутизма и бесплодья. Как сообщает WSJ, YouTube удалил 130 000 видеороликов, содержавшие ложные утверждения, что одобренные вакцины вызывают аутизм, рак или бесплодие.

Представитель YouTube сообщил, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, также блокирует каналы, связанные с несколькими известными активистами, выступающими против вакцинации, включая Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Джозефа Меркола.

Роберт Ф. Кеннеди-младший прокомментировал решение YouTube следующим образом:

«В истории не было ни одного случая, чтобы цензура и секретность способствовали развитию демократии или общественного здравоохранения».

Эти решительные меры — реакция на общее недовольство и критику со стороны общественности и СМИ. В последнее время YouTube и другие технологические гиганты, такие как Facebook и Twitter, были подвергнуты критике за то, что не сделали достаточно, чтобы остановить распространение ложной информации о здоровье на своих платформах.

Решение YouTube занять более жесткую позицию в отношении борьбы с дезинформацией ожидаемо вызвало резонанс. 28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции российской государственной вещательной компании RT (Russia Today) — RT DE и Der Fehlende Part (DFR) без возможности восстановления. Причина — нарушение политики дезинформации о COVID-19. В ответ Россия пригрозила Google блокировкой Youtube на территории РФ.