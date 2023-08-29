Новости IT-бизнес 29.08.2023 в 22:32

YouTube снимет предупреждение с канала после прохождения нарушителем учебного курса

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

YouTube снимет предупреждение с канала после прохождения нарушителем учебного курса

YouTube обнародовал изменения в правилах сообщества, согласно которым создатели контента, сознательно или нет нарушившие любое из этих правил, получат шанс исправить ошибку и снять предупреждение со своего канала.

В видео на канале YouTube Creators, а также в официальном блоге появилась подробная инструкция о том, что ждать и что делать авторам при получении предупреждения о нарушении. Теперь у них есть новая возможность снять его – прохождение учебного курса.

После того как нарушитель успешно завершит курс, YouTube удалит предупреждение с канала, если он не будет нарушать ту же политику в течение следующих 90 дней. Однако если автор не выполнит требования, спорное видео будет удалено, а канал получит страйк. Если автор снова нарушит правило, но через 90 дней, видео будет удалено, а автору будет выдано еще одно предупреждение. Однако при этом будет предоставлен еще один шанс пройти курс и снова удалить предупреждение.

Это достаточно радикальное изменение в отношении YouTube к нарушителям. Ранее сервис немедленно удалял спорное видео и давал пожизненное предупреждение каналу. Теперь это изменится, но второй шанс потребует сотрудничества со стороны автора.

YouTube

Ранее предупреждения о нарушении правил были более общими и касались всего канала, сейчас они касаются конкретного правила, которое было нарушено. Изменение позволит большему количеству контента оставаться на YouTube из-за избежания накопления 3 страйков, которые приводят к прекращению работы канала.

YouTube снижает требования к монетизации контента

Блоги
Майже ноунейм - блютуз навушники RoHs A6S
YouTube снимет предупреждение с канала после прохождения нарушителем учебного курса
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

блогер

Источник: Phone Arena

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Як я вибирав бюджетний стилус для iPad
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

блогер

Блоги
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить