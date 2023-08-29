YouTube снимет предупреждение с канала после прохождения нарушителем учебного курса

YouTube обнародовал изменения в правилах сообщества, согласно которым создатели контента, сознательно или нет нарушившие любое из этих правил, получат шанс исправить ошибку и снять предупреждение со своего канала.

В видео на канале YouTube Creators, а также в официальном блоге появилась подробная инструкция о том, что ждать и что делать авторам при получении предупреждения о нарушении. Теперь у них есть новая возможность снять его – прохождение учебного курса.

После того как нарушитель успешно завершит курс, YouTube удалит предупреждение с канала, если он не будет нарушать ту же политику в течение следующих 90 дней. Однако если автор не выполнит требования, спорное видео будет удалено, а канал получит страйк. Если автор снова нарушит правило, но через 90 дней, видео будет удалено, а автору будет выдано еще одно предупреждение. Однако при этом будет предоставлен еще один шанс пройти курс и снова удалить предупреждение.

Это достаточно радикальное изменение в отношении YouTube к нарушителям. Ранее сервис немедленно удалял спорное видео и давал пожизненное предупреждение каналу. Теперь это изменится, но второй шанс потребует сотрудничества со стороны автора.

Ранее предупреждения о нарушении правил были более общими и касались всего канала, сейчас они касаются конкретного правила, которое было нарушено. Изменение позволит большему количеству контента оставаться на YouTube из-за избежания накопления 3 страйков, которые приводят к прекращению работы канала.

Источник: Phone Arena