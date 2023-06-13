YouTube снижает требования к монетизации контента

YouTube объявил о снижении квалификационных требований к участию в партнерской программе и доступу к методам монетизации для авторов с относительно небольшой аудиторией: платного чата, чаевых, членства в канале и возможности покупок.

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Партнерская программа станет доступна после набора 500 подписчиков – вдвое меньше, чем раньше. Потребуется 3000 часов просмотра (было 4000) или 3 млн просмотров Shorts (вместо 10 млн). Первоначально более низкие требования стартуют в США, Великобритании, Канаде, Тайване и Южной Корее. Список необходимых условий сейчас выглядит так:

Наличие 500 подписчиков

3 публичные загрузки за последние 90 дней

3000 ч просмотров за последний год или 3 млн просмотров Shorts за 90 дней

Авторы, подавшие заявку на участие и достигшие необходимых условий получают доступ к партнерской программе и опциям «Спасибо», «Суперчат» и «Суперстикеры», а также инструментам подписки, таким как членство в каналах и возможности продвигать товары с помощью покупок YouTube.

Критерий загрузки трех видео за 90 дней выглядит странно, поскольку у создателей длинных видео может не найтись материала для нескольких видео в течение такого периода времени, несмотря на миллионы просмотров.

YouTube также расширяют «Покупки» для большего числа авторов в США. Авторы которые уже участвуют в партнерской программе и имеют более 20 000 подписчиков, смогут отмечать товары в видеороликах и шортах и ​​получать комиссию.

Источники: The Verge, TechCrunch