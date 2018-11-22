YouTube станет реже прерывать ролики рекламой, но будет показывать ее вдвое больше в самом начале

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Видеосервис YouTube сообщил о начале тестирования нового формата рекламы, призванного обеспечить максимально комфортные для всех условия, чтобы, как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

Новый подход подразумевает отказ от частых прерываний роликов для демонстрации рекламных объявлений. Но понятно, что Google не могла просто так взять и отказаться от того, что является главным источником ее дохода. Разработчики просто пришли к выводу, что более приемлемым для зрителя будет показ двух рекламных объявлений непосредственно перед видео, нежели разнесение этих самых объявлений на начало и середину ролика.

«Мы обнаружили, что сокращение частоты прерываний видео приводят к улучшению основных показателей, включая степень вовлеченности и эффективность рекламы», — говорится в сообщении разработчиков. — «Поэтому мы начинаем тестирование рекламных блоков с двумя идущими друг за другом объявлениями и возможностью их пропуска для быстрого перехода к контенту в случаях, когда эта реклама является неподходящей».

В YouTube рассчитывают, что сдвоенные блоки объявлений (скриншот интерфейса выше) сократят количество перерывов на рекламу во время просмотра на 40%. Иными словами, рекламы посередине видео станет вдвое меньше. Что касается «волков», рекламодателям обещают рост охвата на 8-11%, а частота показа должна увеличиться на 5-10%.

Изначально новый формат появится в веб-версии сервиса, а затем распространится на мобильную и версию для телевизоров.

Напомним, что ранее YouTube решил увеличить объемы рекламы, которую невозможно пропустить. Создается такое впечатление, что таким образом видеосервис активнее подталкивает пользователей к приобретению подписки YouTube Premium, которая позволяет смотреть видео с YouTube без рекламы и с прошлой недели доступна в Украине.

Источник: Google