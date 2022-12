YouTube тестирует очередь воспроизведения видео на iOS и Android

Сервис YouTube приступил к тестированию системы очередей в мобильных приложениях для iOS и Android. Эта функция была доступна в веб-версии сервиса уже много лет, а теперь появляется и на мобильных устройствах.

После активации функции очередей пользователи получат доступ к новой кнопке «Play last in queue». Её можно вызвать через меню в виде трёх вертикальных точек, которое появляется на миниатюрах видео. После нажатия на кнопку видео будет добавлено в конец очереди воспроизведения. Если в этот момент пользователь не смотрит видео, будет создана новая очередь. После окончания просмотра текущего ролика приложение начнёт воспроизведение следующего видео в очереди и продолжит воспроизведение, пока очередь не закончится. Пользователь может изменить порядок видео в очереди или удалить некоторые из них. После закрытия проигрывателя или выхода из приложения очередь воспроизведения будет удалена. Приложение выведет соответствующее уведомление об этом.

Пока что функция очередей воспроизведения доступна для тестирования подписчикам YouTube Premium. При запуске приложения им демонстрируется соответствующее всплывающее окно с уведомлением. Если уведомление не появилось, подписчики Premium могут активировать функцию вручную, нажав на изображение своего профиля в правом верхнем углу и выбрав меню настроек. Здесь в разделе Try new features нужно найти опцию Queue и нажать кнопку Try it out. Тестирование этой функции продлится до 28 января.

Источник: The Verge