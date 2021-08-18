YouTube улучшает функцию поиска и теперь будет показывать главы видео прямо в результатах поиска





Сервис YouTube разработал несколько новых функций, призванных упростить поиск нужного среди огромного количества контента на платформе.

Теперь YouTube будет показывать главы видео прямо в результатах поиска. Это должно упростить переход к той части видео, которая может быть наиболее полезной для пользователя. Вместо того, чтобы открывать видео и прокручивать главы в поиске нужного фрагмента, пользователь сможет просматривать главы из поиска и переходить к определённым местам в видео.

YouTube также добавляет предварительный просмотр видео в результаты поиска на мобильных устройствах. Благодаря этому пользователи смогут просмотреть короткий отрывок из видео до того, как нажмут на него.

Ещё одно новшество призвано помочь в тех случаях, когда пользователи не могут найти нужный им контент на их родном языке. В этом случае YouTube будет показывать в результатах поиска ролики с автоматически переведёнными субтитрами, заголовками и описаниями. Первоначально эта функция будет предлагать видео на английском языке, но в будущем YouTube планирует расширить её и на другие языки.

Наконец, компания экспериментирует с добавлением ссылок на сайты и «других форматов» из Google Search в результаты поиска YouTube. Этот эксперимент доступен только для мобильных устройств в Индии и Индонезии, но компания заявляет, что «рассмотрит возможность расширения» этой функции на другие страны.

Источник: The Verge