YouTube ужесточает правила для борьбы с токсичностью, преследованиями и оскорблениями





YouTube вводит более жёсткие правила в отношении публикуемого контента. Таким образом крупнейший в мире видеохостинг начинает борьбу с ненавистническими высказываниями и угрозами в чей-либо адрес, которые ранее могли оставаться незамеченными модераторами.

Администрация сервиса больше не допустит к публикации видеоролики, которые «злонамеренно оскорбляют кого-либо на основании принадлежности к той или иной расе, полу или сексуальной ориентации». Кроме того, будет удаляться контент, содержащий явные и скрытые угрозы, а также видео, в которых имитируется насилие по отношению к кому-либо или содержатся высказывания, предполагающие физическое насилие. YouTube будет исключать из партнёрской программы каналы, которые регулярно нарушают новые правила, тем самым лишая их заработка.

Модерация будет введена и в отношении комментариев. Представители YouTube отметили, что почти закончили развёртывание новой функции, которая позволит владельцам каналов предварительно просматривать подозрительные комментарии, прежде чем они будут опубликованы. С недавних пор это нововведение стало доступным для крупных каналов и вскоре должно появиться для всех остальных.

Некоторые уже успели обвинить YouTube в предвзятости и связывают введение новых правил с политикой. В блоге сервиса отмечается, что правила будут действовать для всех, но будут исключения, например, видео сатирического характера или ролики для образовательных, научных или художественных целей.

Источник: Engadget