YouTube за несколько часов починил свое iOS-приложение после тысяч сообщений о сбоях от пользователей

30 ноября появились тысячи сообщений о сбоях в приложении YouTube на устройствах iOS.

Многие люди писали о сбоях в соцсетях, в том числе о том, что их «выбрасывает» из приложения во время просмотра видео.

Every time I try to watch Hobi’s mama performance YouTube crashes help

@youtube your app (iOS) keeps crashing !!!!!!! Started doing it about an hour ago… seen people live having the app crashes too

Сервис сбора данных об отключениях и сбоях DownDetector отметил, что поступило более 7500 сообщений о неисправности.

Огромное количество жалоб на проблему с приложением подтвердил и YouTube. Через несколько часов на странице своего аккаунта TeamYouTube видеосервис сообщил, что устранил неисправности.

hi! the YouTube app on iOS devices should now be working fine with no crashes!

thanks for hanging in there 💙

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 30, 2022