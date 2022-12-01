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YouTube за несколько часов починил свое iOS-приложение после тысяч сообщений о сбоях от пользователей

YouTube за несколько часов починил свое iOS-приложение после тысяч сообщений о сбоях от пользователей

30 ноября появились тысячи сообщений о сбоях в приложении YouTube на устройствах iOS.

Многие люди писали о сбоях в соцсетях, в том числе о том, что их «выбрасывает» из приложения во время просмотра видео.

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Сервис сбора данных об отключениях и сбоях DownDetector отметил, что поступило более 7500 сообщений о неисправности.

На цій діаграмі показано кількість скарг на проблеми у застосунку YouTube, отримані протягом останніх 24 годин. Джерело: DownDetector
На этой диаграмме показано количество жалоб на проблемы в приложении YouTube, полученных в течение последних 24 часов. Источник: DownDetector

Огромное количество жалоб на проблему с приложением подтвердил и YouTube. Через несколько часов на странице своего аккаунта TeamYouTube видеосервис сообщил, что устранил неисправности.

Впрочем, даже после сообщения о возобновлении работы приложения, жалобы продолжали поступать. В компании посоветовали очистить кэш программы и файлы cookie, если не поможет — переустановить приложение и перезагрузить устройство.

Источник: The Verge


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