Новости WTF 20.03.2024 в 11:30 comment views icon

YouTube заблокировал старое видео Стерненко с российскими пленными для показа на территории рф — по просьбе роскомнадзора

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Речь идет о видео, которое показывает как российские военные сдаются в плен, опубликованное на канале журналиста и активиста Сергея Стерненко еще в 2022 году.

Самое интересное то, что ролик заблокирован по жалобе роскомнадзора — поэтому фактически модераторы YouTube продолжают сотрудничать с российскими регуляторами, учитывая их заявления, как что-то ценное.

Еще одна проблема — YouTube, как и Google продолжают продвигать российский контент украинцам. С 2014 года, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала войну на востоке Украины, украинские авторы и пользователи неоднократно обвиняли Google в привилегировании российского контента над украинским в украинском сегменте YouTube. Также было несколько скандалов с ошибочными блокировками каналов украинских авторов на платформе. В марте 2022-го украинские блогеры запустили в соцсетях флешмоб #YouTubeKyiv с жалобами на то, что украинским сегментом YouTube руководит «московский офис» и призвали Google как можно скорее открыть представительство в Киеве.

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