YouTube заблокировал старое видео Стерненко с российскими пленными для показа на территории рф — по просьбе роскомнадзора

Речь идет о видео, которое показывает как российские военные сдаются в плен, опубликованное на канале журналиста и активиста Сергея Стерненко еще в 2022 году.

Самое интересное то, что ролик заблокирован по жалобе роскомнадзора — поэтому фактически модераторы YouTube продолжают сотрудничать с российскими регуляторами, учитывая их заявления, как что-то ценное.

роскомнадзор пожаловался ютубу на выложенное еще в 2022 году 10-часовое видео с российскими пленными. Но самое интересное не это. Самое интересное, что Ютуб удовлетворил жалобу роскомнадзора и заблокировал это видео на так называемой россии pic.twitter.com/iIOqTQf9ga — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 19, 2024

Еще одна проблема — YouTube, как и Google продолжают продвигать российский контент украинцам. С 2014 года, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала войну на востоке Украины, украинские авторы и пользователи неоднократно обвиняли Google в привилегировании российского контента над украинским в украинском сегменте YouTube. Также было несколько скандалов с ошибочными блокировками каналов украинских авторов на платформе. В марте 2022-го украинские блогеры запустили в соцсетях флешмоб #YouTubeKyiv с жалобами на то, что украинским сегментом YouTube руководит «московский офис» и призвали Google как можно скорее открыть представительство в Киеве.

Онлайн-курс Frontend-разробник. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!