«Фактически выбивали украинский интерфейс» — экс-директор Google Украина о локализации сервисов

Дмитрий Шоломко, который возглавлял представительство Google в Украине в течение 17 лет (и уволился в октябре прошлого года), дал интервью изданию DOU и, среди прочего, затронул тему украинской локализации сервисов компании.

Поисковик Google, как и YouTube, давно критикуют за навязывание украинцам российского контента. Хотя Шоломко отмечает, что в отличие от иностранных компаний, которые запускали офисы в москве и оттуда руководили украинским бизнесом, Google сосредотачивалась на максимальной локализации.

«Мол, каждая страна уникальна, давайте изучать, что там делается. Поэтому домашняя страница Google стандартно показывалась на украинском языке, хотя поиск на ней вели в основном на русском», — говорит Дмитрий.

Он добавляет, что для Google было принципиально локализовать проекты для Украины. В прошлом несколько проектов пришлось отложить, потому что никто не хотел локализовать их на украинском языке (в конце концов окончательная стоимость локализации была выше экономической выгоды).

«Моя команда хотела, чтобы все продукты Google, которые доступны в мире, работали и в Украине на украинском языке».

Шоломко говорит, что в Google каждая команда регулирует запуски своего проекта и сама решает, что надо, а что нет — некоторые сразу соглашались на запуск на украинском, тогда как с другими необходимо было вести долгие переговоры.

К тому же запуск украинской версии требовал больших инвестиций — в качестве примера Дмитрий приводит сервис панорамного просмотра улиц Google Street View. Для запуска локализованной версии необходимо было ввезти автомобили со специальным оборудованием и сертифицировать его, получить необходимые разрешения и найти команду, которая смогла бы отснять, обработать, передать данные и положить на сервис.

«Иногда я читаю комментарии о том, что помогал русифицировать Украину, это неправда. Если бы я не стоял барьером, многие сервисы для Украины были бы запущены на русском языке. Мы фактически выбивали украинский интерфейс у нескольких продуктов Google. Некоторые думали, что «и так поймут», — говорит Дмитрий.

Он добавляет, что постоянно приходилось объяснять, насколько важна украинская локализация — и геополитически, и стратегически, и репутационно. В то же время Шоломко отмечает, что в последние годы стало легче — поскольку пользоваться украинским языком стали больше.

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«Я не могу сказать соотношение относительно того, используют ли сейчас в Google больше русский или украинский, но точно украинского языка стало намного больше. В десятки раз».

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