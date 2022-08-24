YouTube запустил отдельный раздел для подкастов (пока только в США)

Видеохостинг Youtube расширяет свое присутствие в многомиллиардной индустрии подкастов. Как оказалось, еще в конце июля компания создала отдельный тематический раздел для подкастов.

В настоящее время доступ к сервису может получить только аудитория из США, перейдя по ссылке youtube.com/podcasts. От всех остальных пользователей раздел скрыт.

На новой странице можно найти как популярные шоу и каналы (H3 Podcast или подкаст Логана Пола), так и подкасты с малочисленной аудиторией. Аналитики отмечают, что Раздел оформлен достаточно просто, но это не имеет большого значения — согласно данным Cumulus, Youtube, даже без отдельного раздела, уже является более популярной площадкой для подкастов, чем Apple Podcasts и Spotify.

Это связано с тем, что увлечение YouTube аудитории подкастов произошло скорее естественным путем, чем в результате планирования и реализации принятой стратегии, как это было у Apple или Spotify.

Но похоже, что в последнее время в Youtube стали относиться к подкастам более серьезно — в прошлом году компания создала отдел подкастов и назначила ответственного человека за его развитие.

А в марте этого года сайт под названием Podnews «слив» 84-страничную презентацию, описывающую дорожную карту YouTube Podcast. В документе говорится о планах YouTube показывать аудиорекламу, а также говорится, что YouTube планирует развернуть метрики для создателей и интегрировать в YouTube данные платформ-аналитиков подкастов, таких как Nielsen, Chartable и Podtrac.

Добавление целевой страницы является важным шагом в планах компании развивать это направление.

Ранее сообщалось, что YouTube планирует создать единый магазин подписок на популярные стриминговые сервисы.

Источник: The Verge, TechCrunch