Искусственный интеллект Sony будет создавать игры для PlayStation, его уже использовали в Spider-Man 2, — корпоративный отчет

В новом корпоративном отчете Sony пишет, что для ускорения разработки игр на PlayStation будет усиленно использовать ИИ и машинное обучение.

По данным сайта Insider Gaming, на странице 16 отчета Sony отмечает, что использование искусственного интеллекта будет охватывать многие аспекты создания игр. Среди них, в частности, «зондирование и захват, а также 3D-обработка в реальном времени». Компания говорит, что искусственный интеллект позволит предоставлять игры «быстро и за низкую стоимость более широкому кругу поклонников».

В отчете говорится, что Sony использовала машинное обучение при создании Marvel’s Spider-Man 2, в том числе применяя программное обеспечение для распознавания голоса на определенных языках. Этот процесс позволил компании автоматически синхронизировать субтитры с репликами каждого персонажа, чтобы «существенно сократить процесс создания субтитров». Sony также рассказала, что создает студию Volumetric Capture Studio, которая будет генерировать 3D-данные людей и мест для воспроизведения в «высококачественных изображениях».

«В дальнейшем мы планируем применять высококачественные 3D-ресурсы, включая данные движения от нашей студии, накопленные каждой из наших компаний в пределах Группы, и исследовать потенциальные внешние продажи». «Что касается 3D-обработки в реальном времени, мы проводим исследовательскую работу с Epic Games, сосредоточенную на Unreal Engine, разработанном как физический движок для генерации компьютерной графики в играх. Например, мы повторно использовали компоненты 3DCG из музыкального клипа, снятого с помощью виртуального производства, чтобы создать игру, действие которой происходит в том же мире, и выпустили короткометражный фильм на основе CG с подтверждением концепции с помощью Unreal Engine».

Искусственный интеллект и машинное обучение в играх породили бурную дискуссию о справедливом вознаграждении и правах актеров. Похоже, другие представители геймдева тоже должны беспокоиться.