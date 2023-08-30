Новости Софт 30.08.2023 в 09:11

Искусственный интеллект в Google Meet заменит вас на рабочих встречах

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Главная цель ИИ Duet – помочь вам узнать о том, что происходило во время звонков в Google Meet, если вы опоздали на встречу или вообще пропустили ее.

На конференции Cloud Next Google представила новые ИИ-функции, которые уже скоро появятся в программе для видеозвонков Meet. Одна из таких – возможность делать заметки в режиме реального времени. Если вы опоздали на встречу – Duet предоставит вам подробное резюме в середине видеовызова, которое по завершении будет сохранено в Документах и даже дополнено видеоклипами важных моментов.

Штучний інтелект в Google Meet замінить вас на робочих зустрічах

Подобные возможности раньше запустили Microsoft и Zoom.

Другая полезная функция Duet вообще позволит искусственному интеллекту поучаствовать во встрече от вашего имени. Программа автоматически сгенерирует текст того, что вы могли бы обсудить – заметки будут предоставлены всем участникам видеовызова.

Искусственный интеллект в Google Meet заменит вас на рабочих встречах

Дополнительно ИИ Duet предложит функции студийного изображения, освещения и звука; сможет добавлять динамические плитки с именами благодаря системе распознавания лиц, а также автоматические субтитры с возможностью перевода для 18 языков в реальном времени.

Искусственный интеллект в Google Meet заменит вас на рабочих встречах

Новые ИИ-функции для Google Meet начнут разворачиваться позже в этом году.

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Искусственный интеллект в Google Meet заменит вас на рабочих встречах
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Михайло Шпак

блогер

Google представила программу видеоконференций еще в 2017 году под названием Hangouts Meet, а в начале пандемии сменила бренд на Google Meet и добавила массу новых функций.

Источник: The Verge, 9to5google

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

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Ydri

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borowka

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