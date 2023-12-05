Искусственный интеллект интегрируют в порносайты — для проверки совершеннолетия пользователей

Великобритания обновила правила проверки возраста, чтобы ограничить детей от доступа на порносайты, и предлагает среди прочего использовать искусственный интеллект.

Законный возраст для просмотра порно в Британии — 18+. Однако, как сообщает Reuters со ссылкой на исследование Управления уполномоченного по делам детей Англии за 2021-2022 годы, в среднем дети впервые видят онлайн-порнографию в 13 лет, тогда как почти четверть сталкивается с ней до 11 лет, а каждый десятый ребенок — в возрасте 9 лет.

«Независимо от подхода, мы ожидаем, что все сервисы будут обеспечивать надежную защиту детей от порнографии, а также будут заботиться о том, чтобы права на конфиденциальность и свободы доступа взрослых к легальному контенту были защищены», — сказала генеральный директор медиарегулятора Ofcom Мелани Доус.

Искусственный интеллект, как сообщается, сможет оценивать возраст по чертам лица пользователя. Правда, для этого понадобится сделать селфи и загрузить его на сайт, что не очень порадует приверженцев конфиденциальности. Как и другие методы, включающие проверку через банк, или загрузку удостоверения личности с фото (паспорт или водительские права) с верификацией кредитной карты.

Регулятор заявил, что более безопасные для конфиденциальности методы, такие как самостоятельное подтверждение возраста или онлайн-платеж, или уведомление с предупреждением — больше не соответствуют стандартам проверки возраста.

Окончательные рекомендации Ofcom опубликует в начале 2025 года.

Подобный закон об обязательной проверке возраста на порносайтах путем предоставления удостоверения личности уже действует в нескольких штатах США — в том числе и в Луизиане, где после введения в действие правил трафик сайта Pornhub упал на 80%, и владельцы решили его вообще заблокировать.